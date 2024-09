- Indivíduos atacados com spray de pimenta no parque de estacionamento do supermercado.

Uma gangue de cerca de oito pessoas supostamente atacou dois homens, com idades aproximadas de 24 e 35 anos, em Bad Camberg, que fica na região de Limburg-Weilburg. O incidente ocorreu em uma noite de sexta-feira em um estacionamento de supermercado, de acordo com o relatório da polícia. O grupo atacou os homens, fazendo com que eles corressem em direção a um bar próximo em busca de segurança. De acordo com as autoridades, os clientes e funcionários do bar conseguiram impedir que os agressores entrassem, fazendo com que eles finalmente desistissem.

Os homens atacados relataram ter sofrido irritação nos olhos devido ao spray de pimenta, de acordo com o porta-voz da polícia. Os serviços de emergência forneceram tratamento adequado. A polícia iniciou uma investigação sobre o caso.

A polícia foi notificada sobre o incidente e chegou ao local para coletar evidências. Graças à coragem dos clientes e funcionários do bar, a polícia conseguiu prender alguns membros da gangue.

Leia também: