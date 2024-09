Indivíduo suspeito se rende após a explosão de Colónia.

À meia-noite, uma explosão sacode o bairro de Pesch, em Colônia, causando caos. O café do térreo de um edifício residencial é reduzido a escombros pela explosão. Testemunhas afirmam ter visto duas pessoas fugindo do local a toda velocidade. Uma dessas suspeitas foi presa pelas autoridades, acompanhada de seu advogado. A busca pela outra continua em andamento.

Além disso, a série de explosões que abala Colônia e seus arredores se estende, de acordo com os relatórios da polícia e dos promotores. À noite, um restaurante no térreo de um edifício residencial em Colônia sofreu uma explosão, causando desordem e incendiando o local. A explosão não teria relação com incidentes anteriores.

Testemunhas afirmaram ter visto os dois suspeitos fugindo após a explosão, com um deles se entregando às autoridades mais tarde, acompanhado por um advogado. As autoridades enfatizaram que ainda não foi estabelecida nenhuma ligação entre essa explosão e os incidentes anteriores, todos supostamente ligados a elementos criminosos em Colônia. O indivíduo suspeito teria ligações com o café.

Enquanto isso, uma caçada ao segundo suspeito está em andamento, com uma grande operação policial em curso em um complexo de jardins no oeste de Colônia, de acordo com informações da dpa. O fugitivo está sendo procurado por investigadores dentro desse complexo.

Por fim, há uma semana, explosões e incêndios criminosos atingiram edifícios e veículos em Colônia e seus arredores. Especialistas em segurança suspeitam que a máfia holandesa esteja por trás desses atos.

No último incidente, os moradores do edifício residencial afetado no distrito de Pesch ficaram levemente feridos pela inalação de fumaça, com duas pessoas Receiving medical attention. Os moradores vizinhos foram alertados pouco depois das 3h, quando um estrondo foi ouvido.

Além disso, a polícia de Colônia assumiu a investigação sobre um incidente em Solingen, onde tiros foram supostamente disparados através de uma porta de apartamento em um edifício residencial durante a noite. Não houve feridos, mas testemunhas afirmaram ter visto dois homens saindo do edifício e fugindo do local em um sedan escuro.

As autoridades afirmam que há ligações entre esses tiros e a última série de explosões com potenciais ligações criminosas em Colônia, com investigadores sugerindo que os tiros foram direcionados intencionalmente à pessoa envolvida na investigação. Mais detalhes não foram divulgados.

A polícia de Colônia está ativamente envolvida na investigação dos tiros em Solingen, pois acredita que possa haver ligações com a recente série de explosões na cidade. A caçada ao segundo suspeito de explosão continua em um complexo de jardins no oeste de Colônia, e a polícia está urgentemente procurando por ele.

