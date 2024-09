Indivíduo suspeito revelado em conexão com a tentativa de assassinato de Trump

Uma pessoa portando uma arma de assalto se escondeu nos arbustos perto do campo de golfe de Trump. Pessoal de segurança avistou a boca do cano da arma e retaliou com tiros de fogo. Este suposto agressor foi posteriormente apreendido e identificado.

O FBI está atualmente investigando uma suposta tentativa de assassinato de Trump, após sua prisão perto de seu campo de golfe na Flórida. A figura republicana procurou refúgio após o incidente em Palm Beach. Por volta de 1:30 PM, horário local (7:30 PM CEST) em um domingo, o Serviço Secreto detectou a ponta de um rifle saindo dos arbustos localizados na fronteira da propriedade. A polícia afirmou que Trump estava jogando golfe a cerca de 400 a 500 jardas (aproximadamente 370 a 460 metros) de distância durante esse episódio, de acordo com o xerife do condado de Palm Beach, Ric Bradshaw.

Quando o Serviço Secreto respondeu, o suspeito tentou fugir. Pessoal de segurança apreendeu rapidamente o homem em uma rodovia próxima. No entanto, permaneceu incerto como e se o suspeito estava ciente da sessão de golfe de Trump. Vários meios de comunicação dos EUA divulgaram mais tarde a identificação do suspeito. De acordo com o New York Times, citando fontes policiais, o suspeito é um homem de 58 anos da Carolina do Norte que recentemente se mudou para o Havaí. No entanto, as autoridades não confirmaram oficialmente essa informação.

O suspeito supostamente expressou seu apoio à batalha defensiva da Ucrânia contra a Rússia na plataforma X várias vezes. Em dias seguintes à invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, seus posts revelaram uma inclinação para linguagem violenta, de acordo com o Times. "EU ESTOU PRONTO PARA VOAR PARA CRACÓVIA E IR PARA A Fronteira DA UCRÂNIA PARA ME ALISTAR, PARA LUTAR E PARA MORRER", escreveu o suspeito, de acordo com o jornal. Como resultado, suas contas do X e do Facebook foram suspensas. Seus posts pareciam encorajar recrutas para o esforço de guerra ucraniano. As autoridades se recusaram a comentar sobre esse assunto.

"Não tenho certeza do que aconteceu na Flórida e espero que as coisas não tenham sido exageradas", disse o filho do suspeito à CNN. "Ele é um bom pai e uma ótima pessoa." A Fox News informou que o suspeito tinha um histórico de disputas legais.

A investigação sobre a possível tentativa de assassinato do candidato à presidência dos EUA, Donald Trump, durante as eleições de 2024, chamou a atenção. Durante essa situação de segurança aumentada, Trump continuou sua sessão de golfe perto de seu campo de golfe na Flórida.

