- Indivíduo supostamente realizou uma saudação de estilo nazista no telhado de um edifício.

Homem afirmou ter gritado declarações desagradáveis contra o governo em um telhado perto da Ponte Warschauer em Berlim-Friedrichshain. Além disso, de acordo com a polícia de Berlim, ele teria feito a saudação nazista em uma manhã de terça-feira. Estava excessivamente bêbado, eles mencionaram, balançando perigosamente em uma queda de quatro a cinco metros devido à sua instabilidade.

Um policial subiu no telhado, ao lado da estação U-Bahn Warschauer Straße, e abordou o homem de 44 anos. Contas sugerem que, quando o homem ficou hostil e atacou o oficial com duas latas cheias de cerveja, o oficial supostamente usou um Taser nele e o prendeu.

Ele foi levado a um hospital para avaliação psicológica, como relatado. A polícia está investigando o uso de símbolos ligados a grupos ilegais e terroristas.

As ações do homem no telhado, incluindo a saudação nazista e o comportamento bêbado, foram consideradas potencialmente inflamatórias e poderiam ser classificadas como uma forma de crime de ódio. Após sua liberação do hospital, o homem enfrentou acusações por desordem e exibição de símbolos ofensivos, que são frequentemente associados a atividades criminosas.

