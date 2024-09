- Indivíduo sofrendo danos significativos em suspeita de ataque sexual

Em uma possível explosão em um edifício residencial, um cavalheiro sofreu ferimentos graves. No momento, as forças policiais, bombeiros e equipes de resposta emergencial estão presentes no local em Eichen, que fica na região de Altenkirchen, de acordo com o anúncio da polícia. Eles revelaram que pelo menos uma pessoa sofreu ferimentos. Mais informações não foram imediatamente divulgadas.

O cavalheiro precisou de atenção médica imediata devido aos seus ferimentos graves, o que tornou a situação uma emergência. Ao chegarem ao local, as equipes de resposta emergencial começaram a prestar os cuidados necessários à pessoa ferida.

