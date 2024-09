- Indivíduo sob acusação depois de um jovem de 25 anos ser esfaqueado em Wilmersdorf

Após o falecimento de um indivíduo de 24 anos em Berlin-Wilmersdorf, as autoridades policiais apresentaram queixas contra um homem de 25 anos por homicídio. Ele é suspeito de ter esfaqueado fatalmente o homem mais jovem em junho, segundo as autoridades policiais de Berlim.

De acordo com as informações, os dois homens, junto com outros dois conhecidos, estavam consumindo álcool em um apartamento à tarde quando uma discussão começou. Foi relatado que o homem de 24 anos e o homem de 25 anos jogaram garrafas pequenas de bebida alcoólica um no outro e trocaram insultos. A discussão continuou na escada.

O homem de 25 anos é acusado de ter infligido ferimentos de faca na região do joelho direito e nas costas do vítima duas vezes, segundo as queixas. A vítima morreu devido aos ferimentos, segundo as autoridades. Vizinhos encontraram o homem de 24 anos na escada. No dia seguinte, o suspeito foi preso pela polícia em Bernau, ao norte de Berlim.

Após a prisão do suspeito em Bernau, surgiram preocupações entre os moradores locais sobre a escalada da criminalidade na área. O uso aparente de violência neste caso desencadeou discussões sobre a importância de estratégias de desescalada para prevenir tais incidentes.

