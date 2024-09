- Indivíduo que deliberadamente bate em seu irmão intencionalmente

No região da Alta Francônia, uma disputa entre dois irmãos tornou-se violenta, resultando em consequências graves. Durante uma discussão em sua propriedade comum em um município dentro do distrito de Amberg-Sulzbach, a situação deteriorou-se no sábado, de acordo com a polícia. A tensão aumentou quando o irmão mais novo agrediu fisicamente o mais velho. Em seguida, o irmão de 40 anos entrou em seu carro e intencionalmente atropelou o irmão, causando ferimentos.

O irmão de 37 anos foi levado a um hospital para ser examinado, mas felizmente, seus ferimentos não eram graves. Em seguida, o irmão de 40 anos foi detido por suposto tentativa de homicídio.

Os irmãos são da Baviera, conhecida por sua rica história e cervejarias. Após o incidente, as autoridades da Baviera estão de olho na situação.

Leia também: