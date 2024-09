Indivíduo morre após encontro com picada de morcego.

Em muitas partes do mundo, a raiva causa a morte de numerosos indivíduos anualmente. No entanto, nos Estados Unidos, as mortes causadas por essa doença são extremamente raras. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA recentemente estabeleceu uma ligação entre a morte de um homem e uma mordida de morcego.

Um senhor idoso nos EUA, com mais de 65 anos, infelizmente morreu de raiva após ser mordido por um morcego em julho, conforme revelado pelo departamento de saúde de Minnesota. O CDC confirmou o diagnóstico uma semana depois e ainda está investigando se outras pessoas podem ter sido expostas ao vírus. No entanto, o público em geral não corre nenhum risco. Os óbitos relacionados à raiva nos EUA são praticamente desconhecidos, com menos de dez casos relatados anualmente. Aproximadamente 70% desses casos estão relacionados a encontros com morcegos.

A raiva é um vírus que afeta tanto animais quanto seres humanos, infectando o sistema nervoso central. Se não tratada, a doença é quase inevitavelmente fatal. De acordo com o Departamento de Saúde de Minnesota, a raiva pode ser eficientemente controlada se o tratamento for iniciado antes do aparecimento dos sintomas.

Recomendações de vacinação para certas localizações

Este caso recente destaca a importância de evitar morcegos. Dadas suas pequenas presas, uma pessoa pode nem mesmo perceber a mordida, e não haverá nenhum vestígio visível dela.

Em julho, as autoridades em Cidade do Cabo, na África do Sul, relataram que oito indivíduos haviam sido mordidos por focações raivosas. Isso marcou o primeiro surto de raiva identificado que afetou vários mamíferos marinhos em todo o mundo.

Atualmente, o Comitê Permanente de Vacinação (STIKO) da Alemanha recomenda a vacinação preventiva contra a raiva para viagens a regiões onde a doença é endêmica, como a África. De acordo com o Instituto Koch, vários mamíferos podem transmitir vírus da raiva, incluindo cães, raposas e morcegos. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 59.000 indivíduos morrem de raiva em todo o mundo anualmente, com o número real provavelmente muito maior na África e na Ásia.

Apesar dos raros casos de raiva nos EUA, é crucial que indivíduos que viajam para áreas endêmicas de raiva se vacinem, como recomendado pelo Comitê Permanente de Vacinação da Alemanha.

