Procure por uma pessoa de 32 anos. - Indivíduo morre após cair da varanda, homem procurado por mandado de busca.

Após uma queda fatal do quarto andar de um edifício em Hamburg-Eilbek no meio de agosto, as autoridades estão à procura de um indivíduo de 32 anos por meio de um mandado de prisão internacional. Um porta-voz da polícia deu pistas de possível má conduta. Suspeita-se que eles possam ter tido uma conexão passada. "O homem está sendo investigado em relação à acusação de causar lesões corporais graves que resultaram em morte", afirmou o porta-voz.

Uma autópsia revelou potenciais sinais de lesão. Evidências foram recolhidas no apartamento. No entanto, o porta-voz destacou que as circunstâncias permanecem incertas. As autoridades trabalham diligentemente para determinar se ela pulou deliberadamente ou simplesmente caiu. A mulher encontrou seu fim trágico após cair do balcão e acabar morrendo no hospital. A investigação policial continua.

A investigação policial sobre o desabamento do balcão chegou a um ponto crítico. O indivíduo de 32 anos é procurado por sua suposta participação no incidente que resultou em lesões corporais graves e, ultimately, na morte da vítima.

