Um homem na Polônia enfrenta acusações sérias de manter uma mulher presa em um chiqueiro por mais de cinco anos. Este indivíduo de 35 anos é acusado de ter submetido a mulher a estupro contínuo, maus-tratos físicos e tortura mental. A notícia chocante veio à tona quando a vítima, que é cinco anos mais nova, foi hospitalizada devido aos seus ferimentos.

O canal de notícias polonês "Polsat News" relata que o suspeito, identificado como Mateusz J., está sendo investigado por atos particularmente cruéis de violência. A mulher foi supostamente mantida cativa em uma pequena sala dentro do chiqueiro na vila de Gaika, localizada no oeste da Polônia. Eles supostamente se conheceram em um site de namoro online em 2019.

A pequena sala, que media três por três metros, estava supostamente segura com uma fechadura e não tinha comodidades básicas como janelas, produtos de higiene, água, eletricidade e um banheiro funcional.

"Eu não podia contar a verdade aos médicos"

A suposta vítima foi levada ao hospital várias vezes com ossos quebrados, mas permaneceu em silêncio devido à intensa intimidação por parte de seu algoz. De acordo com "Polsat News", ela deu à luz a uma criança em um hospital em algum momento, que foi posteriormente colocada para adoção. Os médicos nos clínicas não pareceram notar nenhum sinal de algo errado, e a mulher mesma estava muito assustada para falar. "Eu não podia contar a verdade aos médicos. Eu estava com medo porque ele ameaçou que as coisas piorariam se eu reclamasse", ela contou ao Myglow.pl. Ela também não tinha ideia de sua localização. "Ele cobriu minha cabeça com uma capa para que eu não pudesse ver onde morávamos quando me levou ao clínica. A mesma coisa aconteceu quando ele me levou à noite para me limpar."

Foi durante sua visita ao hospital em agosto devido a um ombro deslocado que a equipe médica alertou as autoridades. A extensão de suas feridas mais antigas os deixou chocados.

Pais inconscientes

Supostamente, apesar de morar perto do estábulo, os pais do acusado afirmaram não ter conhecimento do crime. A mãe de Mateusz J. contou ao portal polonês "MyGlow" que eles "não ouviram nada, não viram nada". Ela acrescentou que seu filho era um "menino bom".

O caso ainda está sendo investigado, e as autoridades emitiram um mandado de busca. Eles supostamente estão buscando um mandado de prisão. Se for considerado culpado, o homem pode enfrentar até 25 anos de prisão. A vila de Gaiki fica a cerca de 90 quilômetros a noroeste de Wroclaw (antiga Breslau).

O silêncio da suposta vítima no hospital foi devido à ameaça do algoz de violência aumentada se ela falasse sobre a violência sexualizada que havia sofrido. A mulher foi submetida a várias instâncias de violência sexualizada, além de maus-tratos físicos e mentais enquanto estava cativa.

