- Indivíduo idoso puxado à força por um veículo em movimento

Em Stuttgart, uma pessoa é suspeita de ter arrastado um homem por uma distância considerável usando seu veículo. Em seguida, o indivíduo desapareceu na noite sem deixar vestígios, de acordo com os relatórios policiais. Supostamente, o motorista foi visto fazendo derrapagens em um estacionamento fora de um shopping center na noite de sábado.

Um dos funcionários do shopping se adiantou após receber uma dica e aproximou-se do carro com a janela slightly aberta. O motorista não identificado então acelerou, fazendo com que o homem de 60 anos fosse arrastado. O senhor idoso sofreu ferimentos leves no incidente. As autoridades estão procurando por um suspeito com cerca de 25 anos, suspeito de estar operando um veículo alugado.

