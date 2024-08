- Indivíduo idoso colide com um poste de sinalização, sofrendo ferimentos graves.

No centro de Rodenbach, localizado no distrito de Main-Kinzig, um motociclista de 70 anos sofreu um acidente grave na tarde de quinta-feira. Segundo informações iniciais, ele tentava fazer uma curva à esquerda em um cruzamento e, após colidir com um poste de semáforo, acabou caindo na pista. Autoridades policiais do sudeste de Hesse divulgaram essa informação na manhã de sexta-feira.

O idoso sofreu ferimentos graves na cabeça e nas pernas. Ele foi levado para o hospital de helicóptero. Os motivos exatos da colisão com o poste de semáforo ainda são desconhecidos.

O acidente deixou o motociclista idoso com ferimentos graves, necessitando de atenção médica imediata. Apesar das investigações, a causa da colisão com o poste de semáforo permanece incerta.

