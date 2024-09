Indivíduo enganoso Anna Sorokin participa do concurso "Let's Dance" nos EUA

Artista da fraude Anna Sorokin, conhecida como a "Grifa de Soho", tem se passado por uma rica herdeira alemã há anos, se infiltrando na sociedade elite de Nova York e obtendo acesso a itens valiosos. Ela foi pega e sentenciada à prisão, mas mesmo sob prisão domiciliar, está causando ondas ao aparecer em "Dançando com as Estrelas", a versão americana de "Vamos Dançar".

Ela vai balançar ao som de "Rock da Cadeia"? Apesar de sua história criminal, Anna Sorokin está participando de "Dançando com as Estrelas". Ela recebeu permissão para participar da 33ª temporada do show, mas ainda está sob prisão domiciliar e deve permanecer dentro dos limites da cidade de Nova York.

O problema é que "Dançando com as Estrelas" é filmado em Los Angeles, do outro lado do país. A porta-voz de Sorokin confirmou que seu monitor de tornozelo permite que ela se mova apenas dentro de um raio de 70 milhas de seu apartamento em Nova York. Dado que LA fica a cerca de 2.800 milhas de distância, parece que uma longa dança está fora de questão.

Os detalhes de como Sorokin vai conseguir participar do show sem violar sua prisão domiciliar são incertos. Para evitar que ela fuja secretamente para outro país, ela será obrigada a usar um monitor eletrônico de tornozelo durante suas aparições. Ela até usará um vestido brilhante e o monitor de tornozelo nas apresentações dos candidatos.

Sorokin foi presa em 2017 e sentenciada a pelo menos quatro anos de prisão em 2019 por fraudar pessoas da alta sociedade de Manhattan em mais de $200,000 em serviços e bens. Seus crimes ganharam atenção pública através da série da Netflix "Inventando Anna", uma minissérie de nove episódios lançada em fevereiro de 2022. A atriz Julia Garner interpreta Anna Sorokin/Delvey na produção da Netflix, baseada no artigo da jornalista Jessica Pressler "Como Anna Delvey Enganou as Pessoas da Noite de Nova York".

Anna Sorokin, apesar de suas restrições legais, ainda está encontrando maneiras de chamar a atenção, como aparecer em "Dançando com as Estrelas". Apesar de o show ser filmado em Los Angeles, ela está conseguindo participar, usando até mesmo seu monitor de tornozelo durante as apresentações dos candidatos no programa de televisão.

