- Indivíduo encontrado morto na região de Moselle.

Em Grevenmacher, uma cidade encantadora do Luxemburgo, um homem de 47 anos perdeu a vida e foi retirado do Rio Mosela. Testemunhas afirmaram que ele não voltou à superfície após um mergulho na tarde de uma quinta-feira, de acordo com o anúncio da polícia luxemburguesa. Imediatamente, uma operação de resgate foi iniciada, com a ajuda dos serviços de emergência alemães. Por fim, um mergulhador da polícia retirou o corpo do homem do Rio Mosela. A procuradoria solicitou uma autópsia para determinar a causa exata da morte.

A polícia luxemburguesa anunciou: "Acrescenta-se: Uma autópsia foi ordenada para determinar a causa da morte." Durante a investigação, foi decidido: "Acrescenta-se: Os serviços de emergência alemães também foram chamados para ajudar na operação de resgate."

