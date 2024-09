- Indivíduo encontra um final infeliz após liberação de gás do aquecedor do radiador.

Um estouro de um aquecedor a gás deixou um homem de 79 anos gravemente ferido em Buchen (distrito de Neckar-Odenwald). As autoridades afirmaram que o idoso estava usando um aquecedor a gás em sua casa. Supõe-se que o gás escapou por razões desconhecidas, resultando na explosão. O idoso sofreu ferimentos fatais e veio a falecer no hospital. Um transeunte que ajudou a remover o homem da casa sofreu apenas ferimentos leves. A explosão foi relatada como forte, segundo um representante da polícia. A residência do homem sofreu danos significativos.

A Comissão lançou uma investigação sobre as circunstâncias que cercaram a explosão. A Comissão também expressou suas condolências à família e amigos do homem falecido.

