- Indivíduo encontra um fim sombrio enquanto motorista foge após colisão na estrada

Uma pessoa de 24 anos supostamente foi atingida e fatalmente morta por um veículo na Alta Baviera. O motorista não identificado fugiu do local durante as primeiras horas de quarta-feira, de acordo com as autoridades. A causa do acidente na rodovia estadual 2146 perto de Riekofen (distrito de Regensburg) ainda não foi descoberta.

Exames preliminares sugerem que o carro apresentou danos na parte frontal direita devido ao impacto. As autoridades estão atualmente conduzindo uma investigação e estão pedindo testemunhas potenciais.

