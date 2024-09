- Indivíduo detido após descoberta de um morto em Fürth

Após o descobrimento do corpo sem vida de uma mulher em um espaço de vida compartilhada em Fürth, as autoridades policiais prenderam um suspeito principal. O indivíduo foi detido por volta das 22h na cidade próxima de Erlangen, como anunciou um porta-voz da força.

O descoberto macabro do corpo da mulher havia sido feito anteriormente no mesmo dia em um apartamento em Fürth. A investigação do local revelou sinais de trauma contuso. A suspeita foi acordada por vizinhos que encontraram manchas de sangue na escada comum. As autoridades estão atualmente classificando este evento como homicídio. A investigação preliminar sugere que a vítima morava no mesmo edifício.

Declarações do porta-voz da Polícia

O suspeito preso está sendo interrogado pela Polícia em Erlangen, fornecendo detalhes sobre o incidente. Apesar da negação do homem, a Polícia acredita que ele morava no mesmo edifício que a vítima com base em evidências encontradas no local.

