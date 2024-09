- Indivíduo descobre granadas de mão explosivas em Demsin

Um pessoa encontrou um dispositivo explosivo de 10,5 centímetros, semelhante a uma granada, em Demsin, no distrito de Jerichower Land. De acordo com a polícia, essa pessoa entrou em contato com as autoridades sobre a descoberta. Após a inspeção da equipe de desativação de bombas, ficou claro que se tratava de uma granada alemã antiga da Segunda Guerra Mundial. Incrivelmente, esse artefato ainda estava ativo, o que representava uma ameaça significativa. A equipe de desativação de bombas então lidou com e eliminou o dispositivo perigoso.

Após identificar o dispositivo como uma granada alemã antiga da Segunda Guerra Mundial, a pessoa expressou preocupação com seu potencial perigo devido ao conflito em andamento ser referido como a Segunda Guerra Mundial. Durante uma visita a um museu, um guia explicou como tais explosivos restantes ainda representam riscos décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial.

