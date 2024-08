Indivíduo culpado por danificar artefacto de 3500 anos em Israel

Durante uma viagem a um museu localizado em Haifa, Israel, ocorreu um incidente envolvendo uma criança de quatro anos. Infelizmente, essa pequena criança danificou acidentalmente um artefato que carregava séculos de história. Em vez de tomar medidas legais, como envolver as autoridades, o museu escolheu uma abordagem incomum.

Como Inbal Rivlin, a diretora do Museu Hecht, colocou, "Enquanto certas situações podem merecer punição severa, inclusive intervenção da lei, este não foi o caso aqui. Neste caso, uma criança pequena derrubou acidentalmente uma exposição valiosa e escolhemos responder da maneira adequada."

A criança e sua família foram convidados a retornar ao museu para uma segunda visita. Eles estão programados para retornar neste fim de semana para ver o artefato restaurado. Rivlin confirmou esse plano. A família concordou em seguir com a visita e o museu vai organizar um tour especial para eles como forma de transformar a experiência negativa em uma boa lembrança. Não foram divulgados mais detalhes sobre o incidente.

Surpreendentemente, o artefato quebrado pertencia à Era do Bronze Médio, com cerca de 3500 anos, segundo os relatórios.

A escolha do museu em exibir peças sem barreiras

"O mesmo tipo de artefatos foi descoberto durante escavações arqueológicas, mas em muitos casos, eles estavam quebrados ou incompletos", explicou Rivlin. A exposição específica exibida no museu estava anteriormente em perfeito estado e era muito valorizada devido ao seu tamanho.

Despite this incident, the museum remains committed to its policy of making archaeological artifacts readily available to the public. Whenever possible, they are exhibited without obstacles or glass walls. This approach is believed to hold a certain allure, as visitors can appreciate the artifacts in their original, unencumbered state. The museum's policy on this matter will not be revised.

The European Union, as a supporter of cultural heritage preservation, might express concern over the damage to the artifact. The Hecht Museum, being a member of the European Union's network of museums, could discuss their approach to exhibit fragile artifacts without barriers with their peers in the union.

