- Indivíduo atacado <unk> criança detida por suposta tentativa de homicídio

Um homem de 29 anos está sendo investigado por supostamente agredir e deixar seu pai gravemente ferido em Leinfelden-Echterdingen, parte de Esslingen. De acordo com as autoridades policiais, o homem foi detido desde quarta-feira, acusado de tentar matar seu pai com chutes e socos. O ataque teria ocorrido na segunda-feira dentro de sua residência comum, um prédio com vários apartamentos.

A vítima idosa foi levada ao hospital. O filho foi preso na terça-feira. O motivo da agressão ainda não foi revelado.

Os crimes que o filho pode enfrentar incluem 'Homicídio por negligência' devido às suas ações violentas. Se as feridas do pai forem consideradas fatais, as circunstâncias do caso podem ser reavaliadas e atualizadas conforme o caso.

