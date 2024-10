Indivíduo acusado de suposta segunda tentativa de assassinato do Presidente Trump declara-se não responsável.

Ryan Wesley Routh enfrenta cinco acusações, incluindo tentativa de assassinato, crimes relacionados com armas de fogo e agressão a um agente. Ele se declarou inocente de todas as acusações no tribunal federal.

Routh apareceu no tribunal usando um uniforme de prisão bege e óculos, ocasionalmente. Ele reconheceu entender as acusações apresentadas contra ele durante a breve audiência.

De acordo com os promotores, Routh, armado com um rifle de engenharia soviética e duas sacolas cheias de placas à prova de balas, tinha uma linha de visão direta em direção à posição de Trump no green do 6º buraco durante sua sessão de golfe naquela tarde de domingo.

Os promotores argumentam que Trump estava a poucos minutos da linha de visão de Routh durante uma audiência de detenção na semana passada.

Routh foi supostamente avistado por um agente do Serviço Secreto envolvido em vigilância antes da chegada de Trump. Após notar o movimento da boca do rifle, o oficial abriu fogo e procurou abrigo atrás de uma árvore para recarregar. Routh fugiu posteriormente do local em um veículo e foi detido pelas autoridades locais dentro de uma hora em uma rodovia próxima.

Ao contrário de Thomas Matthew Crooks, que tentou atirar em Trump durante um comício de campanha em julho, os investigadores supostamente descobriram uma riqueza de informações ligadas a Routh, bem como possíveis motivações por trás da suposta tentativa de assassinato.

Um dos principais elementos de prova citados pelos promotores é uma carta que Routh supostamente deixou com uma testemunha que veio à frente após a prisão de Routh.

"Isso foi uma tentativa de matar Donald Trump, mas eu falhei. Dei tudo de mim e exerci cada gota de determinação. Agora é com você para completar a tarefa; ofereço $150.000 a quem conseguir", Routh teria escrito.

A carta também menciona: "Trump acabou com as relações com o Irã como uma criança, e agora o Oriente Médio é uma bagunça".

Routh também escreveu um livro auto-publicado, onde expressou: "Você é livre para tentar assassinar Trump, assim como eu, por essa decisão equivocada e o desmantelamento do" acordo nuclear do Irã.

Em justificativa para a detenção de Routh aguardando um veredicto no caso, que foi concedida, os promotores destacaram que Routh já foi preso mais de 100 vezes, principalmente por infrações de trânsito. Eles também destacaram suas viagens à Ucrânia e Taiwan, indicando sua capacidade de cruzar fronteiras internacionais.

O caso de Routh foi atribuído à juíza Aileen Cannon, a juíza federal que arquivou acusações contra Trump anteriormente neste ano depois que sua equipe jurídica argumentou que o procurador especial Jack Smith havia sido indevidamente designado para supervisionar a investigação e a acusação de Trump.

Dado a suposta carta de Routh, suas ações indicam um profundo envolvimento na política, expressando fortes opiniões sobre as políticas de Trump em relação ao Irã e ao Oriente Médio. Suas viagens à Ucrânia e Taiwan também sugerem um possível interesse em política internacional.

Leia também: