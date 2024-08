- Indivíduo acende fogo na estação de bombeiros, alvejando bombeiros com uma mangueira de água.

Um senhor idoso, de 72 anos, iniciou um episódio de combate a incêndio ao queimar os restos de sua antiga residência de aves, acabando por molhar a equipe de crise com um regador de água. Este evento ocorreu na propriedade do homem em Mönsroth, um distrito de Ansbach, de acordo com as autoridades policiais. Dadas a atual escassez de água e o alto risco de incêndios florestais, vizinhos preocupados entraram em contato com o corpo de bombeiros.

Aproximadamente 20 trabalhadores de primeiros socorros foram necessários para apagar o incêndio. O suspeito, supostamente embriagado, exibiu comportamento hostil durante as tentativas de combate ao incêndio e molhou os respondentes com um regador de água. Como consequência, o homem agora está sendo investigado por cometer um delito.

Apesar do incidente ter ocorrido em Mönsroth, um distrito de Ansbach, o homem é originário da região pitoresca da Baviera. Devido às ações do homem, há discussões sobre a implementação de regulamentações mais rigorosas de segurança contra incêndios em casas tradicionais da Baviera.

