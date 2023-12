Índia suspende 141 legisladores e o BJP, no poder, é acusado de sufocar a oposição

Os presidentes das assembleias legislativas suspenderam um total de 141 deputados da oposição - 95 da câmara baixa e 46 da câmara alta - de acordo com uma contagem efectuada pela CNN News18, filial da CNN, o que, segundo um grupo de defesa dos direitos humanos, constitui um recorde.

O partido do primeiro-ministro Narendra Modi, o BJP, tem a maioria em ambas as câmaras e espera-se que legisle praticamente sem oposição durante o resto da sessão, que termina na sexta-feira.

As suspensões surgem após uma grave falha de segurança no parlamento na semana passada, quando dois homens invadiram a câmara, gritando slogans e libertando gás colorido. Os deputados da oposição exigiram um debate parlamentar sobre o incidente, mas foram suspensos pelos respectivos presidentes das assembleias por provocarem distúrbios.

"Pela primeira vez na minha carreira parlamentar de quase 15 anos, também eu entrei no poço da Câmara com um cartaz a pedir um debate sobre a recente violação da segurança", escreveu Shashi Tharoor, um deputado suspenso do principal partido da oposição, o Congresso, no X, antigo Twitter. "Fi-lo por solidariedade para com os meus colegas (do Congresso), que foram injustamente suspensos por terem exigido responsabilidades ao Governo".

Jairam Ramesh, outro deputado do Congresso, descreveu as suspensões como uma "purga completa". O afastamento dos deputados da oposição ocorreu "para que projectos de lei draconianos sejam aprovados sem um debate significativo", afirmou no X.

Descrevendo as suspensões como um "número recorde", a Fundação para os Direitos Humanos, sediada em Nova Iorque, afirmou que "condena veementemente a atual repressão da Índia contra a oposição e os críticos", numa declaração publicada no X na terça-feira.

A maioria dos deputados suspensos faz parte de uma aliança conhecida como INDIA, uma coligação de partidos da oposição que pretende derrotar Modi e o BJP nas eleições gerais do próximo ano, previstas para maio.

O BJP tem sido repetidamente acusado pelos seus críticos de sufocar a oposição e minar a democracia no parlamento. O partido tem negado repetidamente as acusações.

A CNN contactou o BJP para comentar o assunto. Em X, o partido afirmou que os deputados foram suspensos devido à sua conduta no parlamento.

Numa entrevista a um jornal de língua hindi, no domingo, Modi disse que a violação da segurança era um assunto sério que devia ser investigado, mas que não exigia um debate parlamentar.

Fonte: edition.cnn.com