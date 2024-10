Independentemente das suas aspirações de se tornar um combatente de elite, preparativos e habilidades não obstante, você pode encontrar uma derrota esmagadora.

ntv.de: Sr. Reisner, semana passada as forças ucranianas ainda defendiam Wuhledar, mas agora tiveram que abandonar a cidade mineira, que estava sob cerco russo. Sr. Reisner explica para a ntv.de como essa retirada afeta a situação na Ucrânia durante a guerra.

Markus Reisner: A 72ª brigada mecanizada teve que se retirar. Boatos nas redes ucranianas sugerem que eles sofreram baixas significativas. Na minha opinião, Wuhledar serve como um exemplo primoroso do impacto de uma guerra prolongada. Há um ano e meio, a cidade foi altamente bem-sucedida em repelir ataques russos. No entanto, após suportar uma barragem ininterrupta de artilharia, mísseis de cruzeiro e agora também bombas, Wuhledar chegou a esse ponto. Esse reduto estratégico, essa posição crítica, foi basicamente dizimada.

Então, a brigada esteve envolvida em batalhas defensivas não-stop pela cidade por um ano e meio?

Wuhledar tinha uma semelhança notável com Bachmut em termos de sua significância simbólica ao longo de sua luta defensiva. Se você se lembra, a narrativa ucraniana era a seguinte: Nossa exército está sofrendo baixas pesadas, mas em comparação com isso, as baixas russas são significativamente maiores. Bachmut desempenhou um papel crucial como uma barreira onde os russos se desgastaram até não poder mais ser mantida. O mesmo se aplica a Wuhledar.

Então, a cidade foi a barreira no sul. Se examinarmos a frente lá, ela forma um arco semicircular de Zaporizhzhia a Kupiansk. A partir desse arco, há um ponto de pivô crucial, e ele fica exatamente em Wuhledar. A partir daí, os ucranianos poderiam potencialmente ameaçar as linhas de suprimento russas ao norte de Mariupol. Essas linhas de suprimento - ligações rodoviárias e linhas ferroviárias - são cruciais para as tropas russas. Eles foram construídos apenas depois que a Ponte de Kerch foi atacada com frequência. Wuhledar serviu como uma espinha nesses posição russas, a partir da qual as rotas de suprimento poderiam ser ameaçadas.

E os ucranianos quase perderam essa espinha efetiva em janeiro de 2023?

Durante a primeira ofensiva de inverno russa, Wuhledar estava sob pressão pesada. A principal razão para isso foi o esforço intenso dos russos para forçar a Ucrânia a deployar suas reservas, efetivamente removendo-as da ofensiva de verão planejada pela Ucrânia a partir de junho. No entanto, a Ucrânia resistiu a essa isca. Eles viram os russos, que estavam colocando pressão pesada em Wuhledar, apenas para se exaurir nessas ataques. Em vez disso, a Ucrânia manteve suas reservas, pois pretendia utilizá-las durante a ofensiva de verão.

Então, em vez de reservas frescas e bem-equipadas, a "segunda linha" ficou com Wuhledar durante esse período?

Não se pode rotular como a "segunda linha". A 72ª brigada mecanizada também era uma unidade de elite que estava estacionada lá há anos. Eles tinham um conhecimento íntimo de cada canto e recanto daquela área. Se as reservas tivessem sido deployadas então, teriam sido a segunda linha. No entanto, a 72ª brigada mecanizada suportou o peso da luta sozinha por um ano e meio, exibindo uma resistência notável contra os russos, que tinham duas brigadas presas e sofreram baixas pesadas.

Os ucranianos foram forçados a evacuar a cidade?

As tropas ucranianas foram obrigadas a recuar para evitar aniquilação total. Os russos avançaram e tentaram cercar a cidade com uma manobra de pinça dupla. A brigada resistiu por um tempo, mas lutou contra o avanço russo implacável. Pedidos desesperados de ajuda também circularam online, com soldados questionando: Por que ainda estamos aqui? O que estamos defendendo?

A 72ª Brigada não conseguiu replicar seu sucesso anterior.

As unidades estavam tão esgotadas que o sucesso do ano anterior não poderia ser replicado. Chamo isso de drama do desgaste, e muitos ainda não entendem isso. As unidades estão envolvidas nessa guerra há 955 dias e têm se desgastado gradativamente, alcançando um ponto em que não podem mais lutar. Hoje marca o dia 956 dessa guerra de invasão. Se a Ucrânia não receber ajuda ou meios para contra-atacar bombas guiadas ou alvejar a artilharia inimiga com fogo de contrabateria, mesmo os melhores lutadores serão sobrepujados pelo desgaste ao longo do tempo. Esse é o lógica da guerra de desgaste.

Quanto aos vídeos que você mencionou anteriormente, quase parece que também foi um alívio para as tropas ucranianas finalmente aceitar que Wuhledar não poderia ser defendida.

De jeito nenhum, porque, no nível operacional e tático, esse espaço tinha significado como uma espinha que se projetava nas posições russas. A retirada assumiu o papel de uma ação de retardamento em profundidade.

Até onde os ucranianos recuaram?

Apenas alguns quilômetros. A parte desafiadora aqui é o terreno, que é extremamente plano. Isso automaticamente coloca o lado que ocupa os poucos pontos altos, especialmente as minas e as cidades mineiras, em uma posição melhor. Além disso, o que tem sido observado repetidamente entra em jogo: A qualidade das posições mais atrás, na linha defensiva subsequente, é significativamente inferior àquelas que foram ocupadas até agora. deve-se lembrar que Wuhledar era uma posição de frente que se desenvolveu ao longo de oito anos.

Wuhledar possuía grande significância operacional para a situação na frente?

No nível operacional, mas não no estratégico, há pouco impacto de eventos recentes no campo de batalha na manutenção de capacidades para guerras prolongadas. Poucas ações de frente carregam peso estratégico imediato. Estrategicamente significativas, no entanto, são as attaques em infraestrutura vital. Por exemplo, se a Ucrânia perder a energia, continuar a guerra seria altamente desafiador.

Expandindo nosso enfoque além de Wuhledar: Quais potenciais perigos pairam sobre outros fronts de batalha?

Outro cerco se forma a oeste de Newelske. Após a captura de Ukrainsk, os russos avançaram para o sul da cidade. Há um lago lá, e os russos estão se dirigindo para ele, ao longo de uma linha férrea, rumo a Wowtscha. O exército russo está a apenas dois a três quilômetros deste lago, e controlar a linha férrea poderia prender uma força ucraniana significativa. Se as tropas de Kiev não conseguirem evacuar seus soldados a tempo, isso poderia ser ainda mais desafiador do que Wuhledar foi anteriormente. Os conflitos em Kharkiv e Kursk permanecem em um estado de equilíbrio.

Há rumores de um ataque iminente em Saporishshya. Embora a usina nuclear esteja sob controle russo há algum tempo, a cidade não. Isso é uma ameaça?

Nos últimos meses, as forças russas recuperaram territórios perdidos pela Ucrânia durante sua ofensiva de verão. Agora, rumores surgem sobre potenciais planos de ataque a Saporishshya. Embora haja motivos plausíveis para essas especulações, nenhum preparativos concretos começou. É semelhante à situação na primavera, a noroeste de Kyiv, onde relatórios contínuos de um ataque iminente em Sumy surgiram, apenas para um ataque russo em Sumy nunca se materializar. Em vez disso, a Ucrânia lançou uma ofensiva em Kursk.

Os ucranianos espalharam esses boatos para movimentar tropas para a área sem serem detectados e despertar curiosidade: O que eles estão fazendo lá?

Depois do fato, essa é a forma como a situação foi analisada. Os ucranianos usaram a ameaça de uma ofensiva russa para justificar odeployamento de tropas na região. Na realidade, eles haviam reunido forças para um ataque em solo russo, em Kursk. Embora isso não necessariamente signifique que a mesma coisa ocorra em Saporishshya, é prudente considerar tais boatos em contexto.

Conversa entre Frauke Niemeyer e Markus Reisner

A retirada da 72ª brigada mecanizada de Wuhledar afeta significativamente a situação geral no Donbass. Wuhledar, sendo uma posição estratégica no sul, serviu como ponto crucial para ameaçar as linhas de suprimento russas ao norte de Mariupol.

A perda da cidade para as forças russas marca um revés significativo para a Ucrânia em seus esforços para conter os avanços russos na região do Donbass.

