Indenização por supostas dores relacionadas com os danos causados pelas vacinas: Outro requerente experimenta um revés no tribunal

No processo judicial, o requerente buscou um mínimo de 200.000 euros em indenizações da empresa farmacêutica, alegando que, após uma vacinação contra COVID-19 em 2021, desenvolveu problemas renais, além de outros problemas de saúde. O requerimento alegou que a vacinação foi responsável por suas doenças. Nem a vacina específica nem o fabricante foram identificados.

O tribunal inferior declarou que a vacina específica em questão havia sido submetida a uma avaliação rigorosa pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) antes de receber aprovação. Foi citada a ausência de um "desequilíbrio negativo benefício-risco", um pré-requisito para o reconhecimento de reivindicações contra o fabricante. No contexto da pandemia, os benefícios da vacina para a população em geral superaram os riscos individuais associados à vacinação.

Anteriormente, outros tribunais alemães chegaram a conclusões semelhantes em casos semelhantes. Por exemplo, em julho, o Tribunal Regional de Apelação de Coblenza rejeitou uma ação judicial de uma mulher contra um fabricante de vacinas, citando o "desequilíbrio benefício-risco" positivo e também se referindo às autoridades de licenciamento. Foi estabelecido que não havia garantia ou promessa de proteção completa contra complicações, e a ré não conseguiu apresentar provas que ligassem suas doenças à vacinação.

