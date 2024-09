Incidentes de explosão letais e numerosos feridos após detonações de pager no Líbano

Em todo o Líbano, bipes explodiram repentinamente, causando numerous mortes e deixando centenas feridos. Segundo o Ministro da Saúde Firas Abiad, oito pessoas perderam a vida, enquanto mais de 2.750 ficaram feridos. As surpreendentes explosões ocorreram em todo o país durante a tarde. Na época, bipes eram dispositivos de telecomunicação compactos usados para receber mensagens rápidas. De acordo com fontes de Teerã, o embaixador do Irã no Líbano, Mojtaba Amani, também estava entre os feridos. Apesar de seu ferimento, o embaixador garantiu à televisão do estado iraniano que estava bem e não havia perigo iminente à sua saúde.

O incidente levantou suspeitas entre a milícia xiita de Hezbollah, que suspeita que Israel é responsável pela intrusão em seu sistema de comunicação. Um representante não identificado se referiu a isso como o "maior desastre de segurança" desde o início de sua quase guerra de um ano com Israel. Acredita-se que a maioria das vítimas fosse combatentes do grupo militante.

Testemunhas nas ruas de Beirute descreveram a cena como caótica, com ambulâncias indo de um lado para outro. Atraídas pelo caos, o Ministério da Saúde do Líbano pediu a todos os hospitais próximos que se preparassem para uma emergência. As redes sociais foram inundadas com imagens e vídeos mostrando pessoas feridas e bipes destruídos. Alguns dos feridos estavam com os dedos faltando, enquanto outros tinham ferimentos graves nas laterais do quadril, onde os pequenos bipes eram geralmente usados ou armazenados.

A área ao longo da fronteira israelense-libanesa tem sido um ponto quente para conflitos entre o exército israelense e o libanês Hezbollah nos últimos meses. Em resposta ao apoio do exército israelense ao grupo islâmico radical Hamas na Faixa de Gaza, Hezbollah retaliou ao disparar contra o exército israelense quase diariamente. Várias mortes foram relatadas de ambos os lados, com a maioria sendo membros do Hezbollah. As tensões amargas levaram a evacuações em massa da área da fronteira.

Falando sobre as tensões crescentes, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciou que um novo objetivo da guerra em andamento é criar um ambiente pacífico para persuadir os moradores que fogem a retornar às suas casas.

A suspeita de uma guerra com Israel aumentou entre a milícia xiita de Hezbollah, que acreditava que Israel era responsável pela intrusão no sistema de comunicação, chamando-a de "maior erro de segurança" desde sua guerra em andamento com Israel. Como consequência, vários mortos foram relatados entre seus combatentes, com muitos faltando dedos ou ferimentos graves nas laterais do quadril onde os bipes eram comumente usados.

Leia também: