- Incidente trágico na estrada A2: Passageiro, 19 anos, perde a vida

Em um trágico acidente na rodovia A2, entre as saídas Bönen e Hamm, um passageiro de 19 anos em uma caminhonete compacta perdeu a vida. O incidente ocorreu na tarde de terça-feira quando a caminhonete compacta colidiu com uma caminhonete parada no final de um congestionamento de trânsito. Testemunhas contaram às autoridades. O infeliz passageiro morreu instantaneamente, enquanto o motorista de 22 anos da caminhonete compacta foi levado ao hospital com ferimentos graves. Incrivelmente, o motorista da caminhonete parada saiu ileso. Como consequência, a rodovia A2 em direção a Hannover ficou bloqueada por tempo indeterminado até tarde da noite devido ao evento trágico.

Os outros passageiros na caminhonete compacta ficaram chocados e devastados pelo evento triste. Apesar da confusão causada pelo acidente, as autoridades se concentraram em garantir que outros veículos na rodovia A2 fossem desviados com segurança.

Leia também: