Incidente trágico em Bremen: mãe e filho morrem num incêndio

Um incêndio explode no quarto das crianças de uma casa em Bremen durante a madrugada. Apesar dos esforços do pai, ele não consegue apagar as chamas e sofre ferimentos graves. Como resultado, ele é levado ao hospital. Infelizmente, a ajuda chega tarde demais para a mãe e seus filhos gêmeos de três anos e outro de seis.

No distrito de Ellener Feld em Bremen, ocorreu o trágico incidente de um incêndio no quarto de uma criança. Segundo o corpo de bombeiros, o incidente ocorreu tarde da noite.

Ao chegarem ao local, os serviços de emergência colocaram seus equipamentos de proteção respiratória e entraram na casa em chamas. No quarto das crianças, eles encontraram a mãe, de 35 anos, e seus dois filhos, de três e seis anos, sem vida.

A equipe de resgate tentou reanimá-los, mas infelizmente não teve sucesso, segundo o corpo de bombeiros. O pai, de 36 anos, acredita-se ter tentado apagar o fogo sozinho e sofreu ferimentos graves, sendo levado ao hospital.

