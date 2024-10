Incidente trágico: alemão encontra destino em acidente de carro em Maiorca

Um turista alemão encontrou um fim infeliz em um acidente de trânsito na ilha mediterrânea de Mallorca. O incidente ocorreu durante as primeiras horas da manhã no lado sul da ilha, com o carro da vítima saindo da estrada Ma-6040 por razões desconhecidas e capotando várias vezes, segundo relatos da mídia local com base em declarações da polícia.

O acidente ocorreu perto de Colonia Sant Jordi, a cerca de 50 quilômetros a sudeste de Palma. Infelizmente, o homem de 52 anos morreu no local, apesar dos esforços das equipes de emergência para reanimá-lo. A Guardia Civil espanhola iniciou uma investigação sobre o incidente, mas ainda não divulgou detalhes sobre a identidade da vítima.

De acordo com o jornal "Crónica Balear", o homem perdeu o controle do veículo enquanto negociava uma curva na Ma-6040. O carro saiu da pista e capotou em um campo aberto. Os primeiros relatórios sugerem que o homem, provavelmente não estava usando o cinto de segurança no momento do acidente, foi ejetado do veículo.

Relatos dizem que os familiares da vítima chegaram ao local pouco depois, já que o carro pertencia a um deles. As autoridades entraram em contato com o proprietário do veículo, que confirmou ao "Crónica Balear" que seu amigo tinha uma profunda afeição por Mallorca e estava procurando por uma propriedade na ilha.

O local do acidente é infame por sua história de segurança duvidosa. Apesar das reclamações repetidas, a estrada, que foi meio asfaltada há cinco anos, testemunha vários acidentes graves todos os anos, com o mais recente ocorrendo há duas semanas, como relatado pelo "Crónica Balear", citando moradores. Infelizmente, a administração local ainda não abordou o estado perigoso da estrada.

A estrada Ma-6040, conhecida por seus problemas de segurança, testemunhou vários acidentes graves nos últimos anos, incluindo o que tirou a vida do turista. Apesar das reclamações, as autoridades locais ainda não melhoraram as condições desta estrada perigosa.

