- Incidente relacionado com a água no Usedom - helicóptero de emergência em acção

Após um incidente de quase afogamento na costa de Usedom, um homem de 57 anos foi transportado de helicóptero até ao Hospital Universitário de Greifswald enquanto tentativas de ressuscitação de emergência ainda estavam em curso, de acordo com um representante do condado. Infelizmente, o representante não pôde fornecer atualizações sobre o estado de saúde do homem ou se ele estava consciente durante o resgate aquático. O incidente ocorreu por volta do meio-dia na praia de Heringsdorf. Foi relatado que o homem gritou por ajuda, segundo o representante. Anteriormente, o "Ostsee-Zeitung" havia publicado essa informação.

