- Incidente perturbador envolvendo a aplicação da lei na celebração do casamento

Em uma celebração de casamento em Wuppertal, as coisas ficaram caóticas quando policiais se envolveram em confusão com convidados desordeiros. Cinco oficiais acabaram com ferimentos leves após serem agredidos, chutados e até mordidos. Os policiais foram chamados ao evento após uma briga entre os convidados, que supostamente estavam brandindo copos e garrafas.

Ao chegarem, os oficiais foram recebidos com hostilidade, segundo uma fonte. Houve até um relato de um convidado puxando uma faca de cozinha, mas felizmente ninguém se feriu. O homem que segurava a faca acabou largando-a no chão. Os convidados desordeiros foram finalmente contidos com o uso de armas de choque e cassetetes.

Três jovens, com idades entre 22 e 24 anos, foram detidos por resistência à prisão e por continuarem a agredir os oficiais. Além disso, a polícia anotou os dados de 40 convidados e lhes deu ordens de dispersão. Felizmente, os oficiais feridos conseguiram continuar com suas funções. Essas informações foram inicialmente compartilhadas pela WDR.

Apesar dos esforços dos oficiais para manter a ordem, a celebração do casamento degenerou em uma cena de crime. O comportamento desordeiro resultou em várias acusações de agressão contra os convidados desordeiros.

Leia também: