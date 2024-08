- Incidente: Dois feridos em explosão numa fábrica de explosivos

Em um infeliz incidente em uma instalação de munições militares em Troisdorf, perto de Bonn, dois indivíduos sofreram ferimentos significativos. Por volta das 9h30 da manhã, uma explosão ocorreu dentro do terreno da fábrica, resultando em ferimentos graves para empregados de 26 e 62 anos, de acordo com as autoridades. Eles foram transportados por helicóptero para um hospital de cuidados intensivos. Profissionais médicos afirmam que suas vidas não correm perigo iminente. Serviços de emergência, incluindo bombeiros e equipes de resgate, atenderam ao local. Não há indicação de qualquer atividade ilícita. A Administração de Segurança do Trabalho agora está liderando a investigação sobre o acidente industrial.

