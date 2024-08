- Incidente de transporte na ponte de Leverkusen: uma morte e seis feridos.

Trágico incidente ocorreu na ponte do Reno A1 de Leverkusen, resultando em uma morte e vários feridos. De acordo com a dpa, alguns componentes cederam durante as atividades de construção, causando a morte de uma pessoa. Dois outros sofreram ferimentos graves, enquanto quatro apresentaram ferimentos leves.

