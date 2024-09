Incidente de tiroteio fatal relatado em Belgorod, Rússia

23:08 Rússia Relata Defesa Bem-Sucedida Contra Drone Atacantes UcranianosA Rússia declarou uma defesa bem-sucedida contra o que considera ser uma substancial investida de drones ucranianos em Moscou e em 14 outras regiões. Durante a noite, as autoridades afirmam ter desviado um total de 158 objetos aéreos, conforme anunciado pelo ministério da defesa via Telegram. Registros oficiais indicam que 10 drones alvos foram direcionados para Moscou.

22:24 Bombardeio em Kharkiv: Número de Feridos Aumenta para 47O número de feridos no substancial bombardeio russo em Kharkiv aumentou para 47, incluindo sete crianças, de acordo com o serviço de emergência do estado ucraniano no Telegram. Várias estruturas civis, como um centro comercial, foram danificadas, como mostram fotos de agências de notícias.

21:52 Helicóptero Ucraniano sofre Acidente Durante Treino - Duas Vidas PerdidasDuas vidas foram perdidas quando um helicóptero militar ucraniano sofreu um acidente durante um voo de treinamento na Universidade Nacional de Força Aérea Ivan Kozhedub Kharkiv. O helicóptero Mi-2 estava envolvido em uma missão de treinamento quando sofreu uma queda, de acordo com uma atualização na página do Facebook da universidade. Investigadores, especialistas e representantes do ministério da defesa estão atualmente inspecionando o local do acidente. A causa do acidente ainda não foi determinada.

21:06 Empresa de Energia Elétrica Ucraniana Anuncia Interrupções de Energia para Segunda-FeiraA principal empresa de energia elétrica da Ucrânia, a Ukrenergo, anunciou que haverá várias interrupções de energia na segunda-feira devido aos significativos ataques russos à rede de energia do país. A Ukrenergo alerta que a infraestrutura crítica não será afetada, mas é possível que haja mudanças na extensão das restrições.

20:24 Zelenskyy sobre Ataques em Território Russo: "Estado Terrorista Deve Saborear o Gosto da Guerra"Em seu discurso digital noturno, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy discutiu os recentes ataques em território russo. "Um estado terrorista deve saborear o gosto da guerra," disse ele. Ele descreveu a capacidade de alcance estendido como "a chave para a cessação da guerra." Portanto, ele concluiu, seu país está trabalhando para tornar "tanto quanto possível dentro do alcance de nossas armas" os alvos militares russos, depósitos de suprimentos e infraestrutura crítica do complexo militar-industrial russo. Zelenskyy elogiou todos os envolvidos no desenvolvimento e fabricação de drones ucranianos.

20:01 Maioria das Enquetes Advoga pelo Abate de Drones Russos no Espaço Aéreo PolonêsDe acordo com uma pesquisa publicada pelo jornal polonês "Rzeczpospolita" e relatada pelo jornal ucraniano "Kyiv Independent", a maioria dos poloneses acredita que a força militar polonesa deve abater drones russos que invadem o espaço aéreo polonês durante ataques à Ucrânia. A pesquisa foi realizada após um objeto aéreo não identificado, presumivelmente um drone Shahed kamikaze, pairar sobre território polonês por mais de 30 minutos antes de desaparecer em 26 de agosto. No dia seguinte, o brigadeiro-general polonês Tomasz Drewniak disse à rádio RMF24 que a Rússia pode estar testando o sistema de defesa aérea polonês ao lançar drones no espaço aéreo polonês.

19:34 Analistas de Segurança Suíços Recomendam Revisão da Política de NeutralidadeUma equipe de especialistas do governo suíço propõe revisar a política de neutralidade de longa data do país em favor de uma cooperação militar reforçada com a NATO e a União Europeia. O relatório, obtido pelo "Politico", sugere isso como uma reação aos crescentes riscos de segurança devido à invasão da Ucrânia pela Rússia. O grupo de especialistas do Ministério da Defesa da Suíça também observa que a Suíça está enfrentando pressão crescente, tanto internamente quanto externamente, para esclarecer sua posição de neutralidade. A política de neutralidade data de 1515. O grupo é liderado por Wolfgang Ischinger, ex-chefe da Conferência de Segurança de Munique.

18:58 Exército Ucraniano: Mais de 90 Encontros com Tropas RussasDesde o início do dia, houve 91 conflitos entre as forças ucranianas e russas, de acordo com o Estado-Maior Ucraniano. O relatório da situação descreve a frente como exigente, indicando que "as forças de defesa estão fazendo esforços para frustrar os planos ofensivos do agressor russo e eliminar seu pessoal e equipamento militar."

18:22 Comandante Ucraniano: Rússia Sofreu Quase 37.000 Vítimas em AgostoAs baixas do exército russo na Ucrânia em agosto chegaram a quase 36.810 soldados, de acordo com o comandante das forças terrestres ucranianas, Oleksandr Pavliuk, conforme relatado pela Ukrinform. Ele também revelou que as forças ucranianas eliminaram uma quantidade significativa de armas e equipamento militar inimigo em agosto, incluindo 193 tanques, 557 veículos blindados, 1.517 sistemas de artilharia, 44 sistemas de lançamento de mísseis múltiplos, 33 sistemas de defesa aérea, mais de 2.000 veículos e 278 unidades especiais. Esses números não podem ser confirmados independentemente, já que Moscou não compartilha informações sobre suas perdas na Ucrânia.

17:44 Londres: Tropas Terrestres Russas Avançam Rápido em PokrovskAs tropas terrestres russas estão avançando rapidamente em direção à cidade fortemente disputada de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, de acordo com o último relatório de inteligência dos analistas britânicos de defesa. "As tropas terrestres russas provavelmente estão a menos de 10 quilômetros dos limites da cidade," diz o relatório. Os especialistas preveem uma queda no progresso quando as tropas terrestres chegarem às áreas urbanas perto da cidade. Pokrovsk é um centro logístico importante para as forças ucranianas. "Se capturada, ela prolongaria as linhas de suprimento existentes e complicaria ainda mais a situação para as tropas ucranianas," conclui o relatório. O Ministério da Defesa do Reino Unido tem publicado atualizações diárias sobre o progresso da guerra desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, com base em fontes de inteligência.

17:16 Relato de Vítimas após Ataque Russo em KurakhoveO exército russo atacou a cidade de Kurakhove na região de Donetsk. Pelo menos três vidas foram perdidas e nove pessoas ficaram feridas, de acordo com o chefe da administração militar da região de Donetsk, Vadim Fillaschenko, em uma publicação no Telegram. Ele afirmou que o exército russo atacou Kurakhove usando vários lançadores de foguetes do tipo "Uragan".

16:43 Exército Russo Afirma Progresso nas Batalhas do DonbassAs forças militares russas afirmam estar fazendo progresso na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. O Ministério da Defesa russo anunciou a captura do assentamento de Wyhinka no norte do Donbass, perto da cidade ucraniana controlada de Sieversk. No entanto, as autoridades militares ucranianas relatam nove ataques russos na região nos últimos dias, incluindo em Wyhinka, todos os quais foram repelidos. A verificação independente dessas afirmações ainda não foi feita. Simultaneamente, o exército russo afirma avanços em sua principal ofensiva perto de Pokrovsk, uma cidade ucraniana.

16:18 Diplomata Russo: Revisão da Política Nuclear em Andamento devido à "Postura Agressiva dos Adversários Ocidentais"O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia indica uma revisão planejada da política nuclear do país. Em uma entrevista à agência de notícias estatal TASS, ele afirmou que a revisão está em andamento e visa fazer as ajustes necessários. Ele atribui essa decisão à "postura hostil de nossos adversários ocidentais" em meio ao conflito na Ucrânia. Além disso, o porta-voz da Rússia, Dmitry Peskov, expressou preocupação com as ações do Ocidente, citando seu "excesso" e o compromisso da Rússia em proteger seus interesses. Oficiais ocidentais mantêm que as atividades da Rússia na Ucrânia marcam uma invasão e que a defesa ucraniana recebe apoio. A política nuclear da Rússia até agora permite retaliação nuclear quando a soberania ou território nacional é ameaçado.

15:43 Número de Vítimas do Ataque Aéreo em Kharkiv Aumenta para 41, Incluindo 5 CriançasO número de feridos em Kharkiv após ataques aéreos russos aumentou para 41, incluindo cinco crianças, de acordo com a agência de notícias ucraniana Ukrinform, citando a administração militar regional. As forças russas atacaram Kharkiv com mísseis, causando cerca de dez explosões e danificando várias instalações civis, incluindo um centro comercial.

15:12 Zelensky Apoia Aprovação Ocidental para Ataques Mais Profundos no Território RussoO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mais uma vez pediu o apoio ocidental ao uso de armas para ataques além das linhas de suprimento do território russo após recentes ataques aéreos russos. Ele enfatiza a necessidade de maior apoio para proteger e proteger cidades ucranianas, de acordo com sua publicação no Telegram. Isso envolve a autorização de "ataques de profundidade em bases de lançamento de mísseis russos, a destruição da logística militar russa e ataques conjuntos com mísseis e drones". Justificando sua posição, Zelensky destaca que a Rússia utilizou 160 mísseis, 780 bombas guiadas ou aéreas e 400 drones de combate contra a Ucrânia apenas na semana passada.

14:44 Defesa Aérea Ucraniana Abate Oito dos Onze Drones Shahed RussosA Força Aérea Ucraniana relata ter abatido com sucesso oito dos onze drones Shahed-131/136 lançados pelas forças russas. O ataque envolveu um míssil balístico do tipo Iskander-M da região de Kursk e 11 drones Shahed da península da Crimeia, com o objetivo de atingir alvos ucranianos. A maioria dos ataques atingiu as regiões ucranianas de Mykolaiv e Sumy.

14:14 Kharkiv Sofre Vítimas em Recentes Ataques RussosAtaques aéreos russos atingiram Kharkiv novamente, de acordo com autoridades locais. Pelo menos 28 pessoas ficaram feridas após um ataque com foguetes, de acordo com o prefeito de Kharkiv, Ihor Terechow. Uma criança de 6 anos está entre as últimas vítimas. Recentemente, há relatado mortes e numerosos feridos devido aos ataques na cidade.

13:57 Países da UE Adquirem Mais Gás da Rússia do que dos EUA nos Últimos TrimestresFoi relatado que os países da UE têm adquirido mais gás da Rússia do que dos EUA nos últimos trimestres, pela primeira vez em quase dois anos. Os dados da consultoria com sede em Bruxelas, Bruegel, indicam que, de abril a junho, a UE importou aproximadamente 12,7 bilhões de metros cúbicos da Rússia em comparação com 12,3 bilhões dos EUA. Embora as importações da UE da Rússia tenham diminuído ligeiramente em comparação com o primeiro trimestre de 2024, as importações dos EUA diminuíram em uma taxa mais significativa. A Noruega remains the primary gas provider to the EU, having supplied 23.9 billion cubic meters during the second quarter. Previously, Russia served in this position, but many EU countries reduced their imports following its invasion of Ukraine in 2022. The exact destination countries have not been disclosed in the data.

13:12 Incêndio em Refinaria de Petróleo de Moscou ExtintoRelatos recentes não confirmados sugerem que o incêndio na refinaria de petróleo russa causado por um ataque de drone ucraniano foi extinto com sucesso, de acordo com um relatório da agência de notícias estatal russa TASS. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, afirmou que detritos de drones atingiram uma sala técnica na refinaria, o que provocou o incêndio. A militares ucranianas teriam bombardeado usinas de energia situadas no solo russo com vários drones.

13:19 Rússia: Progresso no Leste da Ucrânia - Duas Cidades TomadasAs forças russas tomaram o controle de duas cidades no leste da Ucrânia, de acordo com o Ministério da Defesa de Moscou. Meios de comunicação estatais russos afirmam que Ptytsche e Vuhledar agora estão sob o controle russo, com base em informações do ministério. No entanto, essas afirmações não podem ser verificadas independentemente. As tropas russas vêm avançando no front leste há algum tempo, regularmente anunciando ganhos territoriais.

12:48 Ucrânia: Tropas Russas Atacam Transporte de Grãos As autoridades ucranianas afirmam, tropas russas atacaram uma frota de caminhões transportando grãos perto de Sumy. Os caminhões estavam viajando entre Sumy e Kharkiv quando foram atingidos por foguetes, segundo a promotoria local. Um motorista de 23 anos perdeu a vida no incidente. Um caminhão pegou fogo e outros 20 foram danificados. Inicialmente, a força aérea ucraniana suspeitou de um ataque aos logísticos do setor agrícola.

12:15 Governador de Tver: Fornecimento de Energia e Gás Continua Estável Depois do Ataque No região russa de Tver, o governador Igor Rudenya confirmou que o fornecimento de energia e gás continuou ininterrupto apesar de um ataque de drone ucraniano. Alvos na óblast noroeste de Moscou foram atingidos por forças ucranianas.

11:50 Busca por Aventura e Risco: Turismo de Guerra na Ucrânia Aumenta Apesar do conflito em andamento e de seus perigos relacionados, com foguetes que podem atingir a qualquer momento, dia ou noite, em qualquer lugar da Ucrânia, Dmytro Nikiforov, ex-advogado, agora oferece passeios guiados pelos campos de batalha da Ucrânia. Atualmente, ele organiza "Tours de Guerra" por Kyiv e a região de Kyiv, incluindo Bucha e Irpin. Nikiforov vê seu trabalho como mais do que apenas um projeto comercial, com o objetivo de atrair a atenção global para a guerra. Os participantes são principalmente motivados por uma busca por aventura, ansiosos para testemunhar a realidade crua da guerra e entender seu impacto.

11:22 Zelenskyy: Rússia Dispara Mais de 780 Bombas Guiadas na Ucrânia em uma Semana É justificável que os ucranianos respondam à agressão russa com todos os meios necessários para detê-la, afirmou o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy no X. Na última semana, a Rússia lançou mais de 160 mísseis, aproximadamente 780 bombas guiadas e cerca de 400 veículos aéreos não tripulados de vários tipos na Ucrânia.

11:04 Ucrânia: Um Morto e Quatro Feridos em Ataque em Sumy O fogo de artilharia russo resultou em uma morte civil e quatro feridos na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, de acordo com relatórios ucranianos. "Durante a noite e esta manhã, os russos realizaram 18 ataques em áreas fronteiriças e assentamentos na região de Sumy", disseram as autoridades locais no Telegram. "Foram registrados 47 explosões." Sumy compartilha uma fronteira com a óblast de Kursk, na Rússia, para a qual milhares de soldados ucranianos avançaram em 6 de agosto.

10:28 Chefe do Exército Ucraniano: Situação na Frente Leste é Complexa A situação na frente leste é complexa, de acordo com o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi. "A situação é difícil na direção do principal ataque do inimigo. Mas todas as decisões necessárias estão sendo tomadas em todos os níveis sem demora", disse o chefe do exército Syrskyi no Telegram. Ele passou vários dias desta semana na frente leste perto da cidade de Pokrovsk. O combate nesta área é "extremamente intenso". Ele não especificou o local exato do ataque russo, mas ele e o presidente Volodymyr Zelensky afirmaram que as forças russas atacaram a cidade estrategicamente importante de Pokrovsk na óblast de Donetsk.

09:59 ISW: Tropas Russas Falham em Pessoal e Equipamento na Ucrânia"Relatórios sugerem que as forças russas operam com menos do que a força total na Ucrânia devido a escassez de pessoal e equipamento", nota o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) em seu último relatório. Isso é atribuído à ineficiência na estratégia de guerra do Kremlin. O ISW aponta para um relatório de um soldado mobilizado russo e blogueiro militar. Em agosto, ele escreveu no Telegram que o governo russo havia falhado em implementar um sistema de mobilização abrangente para substituir o pessoal perdido e aumentar as reservas.

09:21 Ucrânia Divulga Estimativas de Perdas de Tropas Russas O Estado-Maior da Ucrânia publicou novos dados sobre as perdas de tropas russas na Ucrânia. De acordo com o relatório, a Rússia perdeu cerca de 616.300 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, com uma média diária de 1.340. O relatório de Kyiv também afirma que foram destruídos dez tanques, 22 sistemas de artilharia e 36 drones. Desde o início da grande ofensiva, a Rússia teria perdido um total de 8.592 tanques, 17.636 sistemas de artilharia e 368 aeronaves, 328 helicópteros, 14.507 drones, 28 navios e um submarino, de acordo com a Ucrânia. Estimativas internacionais sugerem perdas menores, embora provavelmente subestimadas.

08:32 DeepState: Forças Russas Ganham Terreno na Região de Donetsk As forças russas supostamente estão fazendo progressos na região oriental ucraniana de Donetsk. Especialistas da DeepState, uma fonte ligada ao exército ucraniano, afirmam que os russos tomaram o controle de Paraskowijiwka na região de Donetsk e avançaram em três assentamentos adicionais: Kostyantynivka, Grodivka e Halytsynivka.

08:01 Prefeito de Moscou: Incêndio em Refinaria de Petróleo Após Ataque de Drone Um incêndio eclodiu em uma refinaria de petróleo em Moscou, de acordo com o prefeito da cidade, Sergei Sobyanin. Ele alega que o incidente foi causado por um ataque de drone ucraniano. Mais informações sobre o assunto ainda não estão disponíveis.

07:28 Vilas Desabitadas: Região de Fronteira da Ucrânia Está Cada Vez Mais Vazia O conflito estendeu-se a quase todas as partes da região de fronteira entre a Rússia e a Ucrânia nos últimos anos. Apesar do sucesso do exército ucraniano em avançar além da fronteira russa, há poucas vilas habitadas deixadas no lado ucraniano.

07:03 Rússia: Ataques em Massa de Drones Repelidos A Rússia afirma ter repelido com sucesso ataques em massa de drones em suas regiões ocidentais, incluindo uma tentativa em Moscou. O governador da região fronteiriça de Bryansk, Alexander Bogomaz, anunciou no Telegram que suas defesas impediram um ataque em massa de drones na região. O exército russo relatou ter identificado e destruído mais de 26 drones no processo.

06:23 Rússia: Usina de Energia Atacada por Drones Ucranianos Uma usina de energia em Kaschirskaya, um distrito na região de Moscou, foi alvo de drones ucranianos, de acordo com o chefe do distrito, Mikhail Shuvalov, via Telegram. Não foram relatadas vítimas e não houve destruição ou incêndios. Ataques anteriores à usina de Konakovo na região de Tver a noroeste de Moscou já haviam sido documentados.

here.

05:40 Explosões Próximas à Usina de Energia na Região de Tver Explosões altas foram detectadas perto da usina de Konakovo na região de Tver a noroeste de Moscou, de acordo com relatórios de vários canais do Telegram da Rússia. A usina de energia é uma das principais produtoras de eletricidade no centro da Rússia. Anteriormente, o governador da região relatou a destruição de cinco drones lançados da Ucrânia, sem feridos e serviços de emergência no local.

04:54 Ziemiak: Governo Alemão Precisa Melhorar Relações com a Polônia O político da CDU Paul Ziemiak instou o governo alemão a trabalhar mais para fortalecer os laços com a Polônia. "Não é a posição atual forte da Alemanha que afeta os poloneses hoje - é a fraqueza da Alemanha", disse ele ao web.de. A Polônia sente que a Alemanha não está dando atenção suficiente a eles, especialmente em relação à política de defesa. A Alemanha cometeu erros no passado e só aumentou o apoio à Ucrânia sob pressão de países vizinhos.

03:45 Rússia: Mais Drones Derribados As autoridades russas afirmam que a defesa aérea russa interceptou pelo menos cinco drones na área de Moscou. Mais de 26 drones foram relatados como abatidos na região fronteiriça de Bryansk no sudoeste da Rússia, mais de dez na região de Voronezh e outros nas regiões de Kursk, Lipetsk, Ryazan e Tula. Os governadores das regiões afetadas compartilharam essa informação no Telegram. Indicações preliminares sugerem não haver feridos ou danos.

02:39 Rússia: Ataque de Drone em Moscou Avertido De acordo com o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, a defesa aérea da Rússia destruiu um drone com destino a Moscou. As informações iniciais sugerem que não houve danos ou prejuízos resultantes do ataque do drone, como Sobyanin compartilhou no Telegram.

01:39 Holanda Promete 28 Veículos Blindados para Kyiv A Holanda fornecerá 28 veículos blindados anfíbios do tipo Viking Bandvagn S10 à Ucrânia, de acordo com o ministro da Defesa holandês, Ruben Brekelmans. Em um comunicado feito na plataforma X, Brekelmans explicou que o Corpo de Fuzileiros Navais holandês treinou tropas ucranianas para operar esses veículos. O Viking Bandvagn S10 de 11 toneladas pode navegar em vários tipos de terreno, incluindo água. "A Ucrânia precisa urgentemente da nossa ajuda na sua luta contra o agressor russo. O nosso apoio à Ucrânia continua a frustrar a Rússia", escreveu o ministro. Ele não especificou quando a entrega teria lugar.

00:35 Ex-Geral dos EUA Crítica a Política da Ucrânia de Biden O ex-general dos EUA Ben Hodges criticou a política do Ocidente de proibir a Ucrânia de engajar a Rússia. Na opinião de Hodges, no Fórum Globsec em Praga, como relatado pelo "Kyiv Independent", o Ocidente não tem uma "meta clara e definida". A Ucrânia recentemente aumentou a pressão para lifts do ban ao invadir a região russa de Kursk. No entanto, a Casa Branca não alterou sua posição, apesar de alguns políticos dos EUA apoiarem as demandas de Kyiv. "Essa pobre política - que na verdade protege melhor os aeroportos russos do que os civis ucranianos - é um resultado de não termos uma meta clara e definida", disse Hodges. De acordo com o ex-comandante dos EUA, a administração Biden está falhando em sua "tarefa mais crucial - determinar o que buscamos alcançar".

23:25 Zelensky Pede Autorização para Ataques à Rússia O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está pedindo aos seus aliados que autorizem ataques à Rússia. "Limpar o céu ucraniano de mísseis russos é uma medida crítica para forçar a Rússia a buscar um fim ao conflito e uma paz justa", afirmou em seu discurso noturno em vídeo. "Precisamos dos meios para proteger eficiente e completamente a Ucrânia e os ucranianos. Precisamos tanto da autorização para capacidades de longo alcance quanto de mísseis e foguetes de longo alcance, quanto dos mísseis e foguetes em si". Sem fornecer detalhes, afirmou que seus representantes haviam transmitido todos os detalhes necessários aos aliados da Ucrânia. O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, informou à CNN que eles haviam demonstrado aos aliados que os aeroportos russos de onde as cidades ucranianas são bombardeadas estão ao alcance de armas de longo alcance.

10:15 Comemorando a Saída das Forças Russas na Estônia e Letônia, Há 3 Décadas

Estônia e Letônia homenagearam o 30º aniversário da partida das tropas russas de seus territórios com cerimônias memorial

Mais de meio século após sua ocupação inicial pelo Exército Vermelho da União Soviética, as últimas tropas russas deixaram os atuais estados da UE e da NATO em 31 de agosto de 1994, à noite. Em Tallinn e Riga, os presidentes Alar Karis (Estônia) e Edgars Rinkēvičs (Letônia) destacaram as implicações simbólicas, políticas e legais desses eventos três décadas atrás. Sem a retirada das tropas, argumentaram, nem a verdadeira independência nem o caminho para a adesão à UE e à NATO em 2004 teriam sido possíveis, como expressado em reuniões com negociadores envolvidos nas discussões com a Rússia sobre a retirada. Hoje, as nações bálticas se erguem como firmes defensores da Ucrânia em sua oposição à Rússia. Desde o início do conflito, as apreensões estão aumentando na região sobre a possibilidade de serem o próximo alvo da agressão militar do Kremlin.

19:03 Morte do Campeão Mundial de Kickboxing no Conflito da Ucrânia

Roman Holovatiuk, campeão mundial de kickboxing de 28 anos, foi relatado como morto no conflito na Ucrânia. O comitê de juventude e esportes do parlamento ucraniano relatou essa notícia. Holovatiuk era de Kamianets-Podilskyi, uma cidade no oeste da Ucrânia. Ele ganhou destaque nacional e internacional aos 22 anos após ganhar uma medalha nos Jogos Mundiais de 2017, realizados na Polônia. Em seguida, continuou sua carreira vitoriosa, alcançando o título de mestre esportivo no kickboxing WAKO, finalista nos Jogos Mundiais, campeão mundial, vencedor múltiplo de copas do mundo e da Europa e campeão ucraniano múltiplo. Após a invasão russa em fevereiro de 2022, ele se alistou voluntariamente no exército.

Você pode mergulhar em desenvolvimentos anteriores aqui.

Os analistas de segurança suíços sugeriram que a União Europeia pode precisar reconsiderar sua política de neutralidade à luz da crescente agressão russa na Ucrânia.

A União Europeia poderia se beneficiar ao adquirir mais gás dos Estados Unidos em vez da Rússia, dada a tendência recente nas importações de gás entre os países da UE e os EUA.

Leia também: