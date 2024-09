- Incidente de esfaqueamento mortal <unk> Medidas de segurança buscadas anteriormente?

Investigações sobre a morte trágica de uma mulher de 28 anos em Berlin-Friedrichsfelde continuam em andamento. A polícia e a procuradoria suspeitam que o ex-companheiro da vítima, um homem turco de 45 anos, cometeu o hediondo ato de esfaqueá-la até a morte. Ele está atualmente detido, sem ter feito nenhum comentário sobre as alegações.

De acordo com os relatórios de "B.Z." e "Berliner Zeitung", a vítima havia recentemente visitado o tribunal de família para obter uma ordem proibindo seu ex-companheiro de se aproximar dela. Essas medidas são permitidas pela Lei de Proteção contra a Violência, especialmente em casos de abuso doméstico. Um porta-voz do tribunal optou por não comentar, citando a privacidade dos assuntos familiares.

O triste incidente ocorreu quando a mulher grega foi encontrada gravemente ferida em uma escada de um prédio residencial tarde da noite de uma sexta-feira. Ela acabou morrendo no hospital, com o ex-companheiro supostamente tendo atacado ela com uma faca, causando várias perfurações.

Segunda Mortandade na Semana

Este triste episódio marca a segunda ocorrência na semana em que uma mulher perdeu a vida em um ataque com faca. Em outra parte de Berlin-Zehlendorf, uma mulher de 36 anos foi brutalmente assassinada em uma noite de quarta-feira. Seu ex-marido foi preso logo em seguida. As investigações iniciais sugerem que este é um caso de feminicídio, onde mulheres são alvo por causa de seu gênero, muitas vezes por seus parceiros ou ex-parceiros. Em 2020, 155 mulheres foram supostamente mortas por seus parceiros ou ex-parceiros, de acordo com a Polícia Federal, um aumento de 22% em relação ao ano anterior.

Em outro ataque com faca assustador em uma mulher no distrito de Reinickendorf de Berlim, na mesma noite de sexta-feira, a polícia e a procuradoria suspeitam de uma motivação diferente. Um homem de 38 anos do Gana é acusado de ter atacado uma mulher em seu apartamento com uma faca de cozinha e tentado sufocá-la até a morte. No entanto, seus filhos conseguiram chamar ajuda, impedindo maiores danos.

A mulher havia supostamente abrigado seu conterrâneo alguns dias antes. O homem de 32 anos foi acusado de tentativa de homicídio e está atualmente detido, de acordo com a procuradoria.

