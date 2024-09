- Incidente após a evasão de um bloqueio de estrada da polícia resulta em vítimas fatais

Em Düsseldorf, uma mulher de 42 anos encontrou seu trágico fim após um acidente. O incidente ocorreu após uma abordagem policial, segundo os relatórios dos oficiais. A mulher era passageira de um veículo que uma patrulha policial tentou deter. Inicialmente, o motorista de 30 anos ignorou os sinais de parada, mas depois parou com os pisca-alerta antes de acelerar inesperadamente novamente.

A mulher então passou por vários sinais vermelhos a alta velocidade, conseguindo fugir dos oficiais por um breve período. A causa do acidente remains unclear, mas o veículo saiu da pista à esquerda, colidindo com várias árvores. O impacto da colisão foi tão severo que deixou a passageira de 42 anos gravemente ferida, causando sua morte no local apesar dos esforços de reanimação.

O motorista foi levado a um hospital. A polícia está investigando o uso potencia de drogas e álcool, que foi confirmado por meio de um teste do bafômetro. Suspeita-se que o motorista não possua uma carteira de motorista válida.

Os oficiais de polícia tentaram deter o motorista após o incidente infeliz, devido a suas suspeitas. Apesar da perseguição policial, o comportamento errático do motorista, incluindo a desobediência aos sinais de trânsito e excesso de velocidade, levou a uma perseguição em alta velocidade.

