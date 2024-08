- Incêndios florestais em expansão não causam preocupação entre especialistas

O incêndio nas proximidades de Jüterbog não mostra sinais de desaceleração. De acordo com o porta-voz do corpo de bombeiros, agora está com mais de 67 hectares, expandindo-se dos 51 hectares que tinha na noite de quinta-feira. Um helicóptero jogando água e dois caminhões de bombeiros estão presentes, com 32 bombeiros trabalhando arduamente para contê-lo.

Até agora, não há motivo para pânico, disse o chefe dos bombeiros florestais de Brandemburgo, Raimund Engel, à DPA. 'Este incêndio não representa nenhuma ameaça', afirmou Engel. Não há áreas habitadas ou infraestrutura nas proximidades.

'O fogo ainda pode se espalhar até às linhas de fogo', alertou Engel. As linhas de fogo são caminhos ou espaços abertos acessíveis aos bombeiros, de onde eles podem combater o incêndio. De acordo com o corpo de bombeiros, as chamas ainda não chegaram a essas barreiras de fogo.

Engel acha pouco provável que o fogo ultrapasse essas linhas. Essas linhas são frequentemente vastas clareiras. Em locais menos espaçosos, os bombeiros dobrarão seus esforços para evitar um salto. 'Estou otimista', disse Engel.

A presença de munições enterradas no solo aumenta os desafios do combate a incêndios

O incêndio florestal na área de treinamento militar abandonada perto de Jüterbog, em Brandemburgo, começou na quinta-feira, às 11h40, por razões desconhecidas. O chefe do corpo de bombeiros, Rico Walentin, havia presumido anteriormente que o fogo se espalharia inicialmente. A presença de munições antigas no solo complica as operações de combate a incêndios. Um helicóptero jogando água já estava em ação na quinta-feira.

No ano passado, um incêndio afetou cerca de 700 hectares do mesmo local. Os bombeiros ficaram no local por dias. Aviões e helicópteros lutaram contra o fogo do céu. Um incêndio semelhante ocorreu na mesma área florestal no meio de agosto.

A Comissão, tendo em conta o incêndio florestal em Jüterbog, pode decidir atribuir recursos adicionais para operações de combate a incêndios. Apesar dos esforços do corpo de bombeiros e da ampla extensão do incêndio, ainda não ameaçou nenhuma área habitada ou infraestrutura.

