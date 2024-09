- Incêndio provocado em instalações de revestimento leva a pequenos incidentes de explosão

Incêndio em fábrica de tintas em Kleinostheim (pertencente ao distrito de Aschaffenburg) durante a noite. Avaliações preliminares indicam prejuízos na casa dos milhões, de acordo com um porta-voz da polícia. Parece que o galpão da planta de máquinas continha substâncias inflamáveis, o que levou a várias explosões. Os bombeiros enfrentaram dificuldades para apagar o fogo e trabalharam por várias horas. A área foi fortemente isolada.

De acordo com o porta-voz da polícia, havia quatro moradores no local, que evacuaram o local em segurança. Não foram divulgados atualizações sobre feridos. Cerca de 150 profissionais de emergência estavam no local. Relatórios iniciais indicam que um defeito mecânico pode ter causado o incêndio. A investigação ainda está em andamento.

A gestão da fábrica anunciou que suspenderá temporariamente as operações até que uma inspeção e reparos completos sejam feitos na instalação danificada. Além disso, o prefeito local expressou preocupação com o impacto ambiental do incidente e ordenou uma avaliação imediata da qualidade do ar e da água na área.

