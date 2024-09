- Incêndio no canteiro de obras iniciado devido a operações de cobertura

Um incêndio irrompeu durante reparos no telhado em um canteiro de obras em Greifswald, de acordo com o relatório da polícia. Um especialista está examinando a origem do fogo no local hoje, revelando que se espalhou por cerca de 600 metros quadrados na terça-feira.

Felizmente, os trabalhadores conseguiram evacuar o edifício com segurança. A estimativa preliminar de danos gira em torno de um milhão de euros. Procedimentos para potenciais casos de incêndio criminoso negligente foram iniciados como parte da investigação.

Três cilindros de gás propano, utilizados para soldagem, foram encontrados no telhado. Dois deles estavam vazios, enquanto o terceiro estava cheio, de acordo com o relato do corpo de bombeiros na terça-feira à noite.

Este canteiro de obras para um futuro distrito residencial perto do centro da cidade de Greifswald passou por um incidente significativo na terça-feira. No meio do dia, uma espessa névoa de fumaça podia ser vista cobrindo a cidade. Um bombeiro teve que ser levado aos serviços médicos devido ao cansaço causado pelo calor intenso.

O incêndio no canteiro de obras afetou significativamente o futuro distrito residencial no centro da cidade de Greifswald. Como resultado, o canteiro de obras afetado exigirá extensas reparos e renovações.

