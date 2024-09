- Incêndio intenso em Wunsiedel: esforços de combate continuam após as horas da noite

Após conter significativamente o incêndio em uma área industrial em Wunsiedel, Alta Francônia, na terça-feira, os bombeiros ainda não conseguiram extinguir completamente as chamas, anunciou a administração do distrito de Wunsiedel à tarde. A operação deve continuar até a noite de quarta-feira.

Inicialmente, o administrador do distrito de Wunsiedel, Peter Berek (CSU), informou à agência de notícias alemã à tarde que os serviços de emergência não puderam entrar no prédio devido ao fogo. Como resultado, ainda não está claro se as chamas ainda estão queimando lá dentro. O estado de emergência declarado pela manhã será mantido para garantir uma resposta coordenada, conforme anunciado pela autoridade do distrito.

Atualmente, há uma grande quantidade de fumaça no local do incêndio, de acordo com um porta-voz da administração do distrito. No entanto, a monitorização mostrou que o fumo não representa nenhum risco para a saúde. No entanto, os residentes são aconselhados a manter as janelas fechadas, ficar em casa o máximo possível e evitar o uso de sistemas de ventilação. Um caso leve de inalação de fumaça foi relatado em uma pessoa, confirmou o administrador do distrito Peter Berek.

O triste incidente ocorreu em um prédio industrial no distrito de Holenbrunn em Wunsiedel, em uma hora desconhecida no início do dia. Um porta-voz da polícia descreveu-o como "um grande incêndio". A administração do distrito declarou imediatamente um estado de emergência para permitir que os serviços de emergência dos distritos vizinhos se juntassem aos esforços. Cerca de 500 pessoas foram envolvidas à tarde devido ao incêndio extensivo. As pessoas nas proximidades do prédio em chamas tiveram que ser evacuadas, de acordo com outros anúncios da polícia.

Crianças Afetadas por Fechamento de Escolas

Infelizmente, as operações escolares também foram prejudicadas para algumas crianças na região: "O transporte de ônibus para Holenbrunn está atualmente suspenso. As escolas em Wunsiedel se comprometerão a cuidar das crianças se necessário além do horário escolar", informou a polícia. No site da escola primária de Wunsiedel, foi dito: "Os alunos que não podem frequentar a escola devido ao incêndio e ao aviso de emergência estão isentos. As autoridades responsáveis aconselham fortemente aos pais: 'Por favor, não tentem de forma alguma levar seu filho à escola hoje. A segurança deve sempre ser a maior prioridade!' Isso se aplica às crianças que devem iniciar seus estudos na terça-feira também.

O bloqueio ferroviário foi implementado devido à proximidade do local do incêndio com as vias férreas. Como resultado, os trens estão parando em Marktredwitz, explicou um porta-voz. O bloqueio ainda estava em vigor na tarde de terça-feira e um serviço de substituição de trem foi iniciado para viagens além de Marktredwitz para Hof.

Resina Artificial Involvida no Incêndio

A empresa afetada pelo incêndio produz componentes elétricos, como isoladores. Os relatórios policiais informaram que várias toneladas de resina artificial estavam armazenadas dentro do prédio em chamas, contribuindo para o incêndio. A comunidade afetada foi aconselhada a evitar a área sempre que possível.

A administração do distrito de Wunsiedel estabeleceu uma linha direta de cidadãos, e o prefeito de Wunsiedel, Nicolas Lahovnik, revelou que instalações de cuidados de emergência foram estabelecidas perto do local do incêndio, permitindo que as crianças fiquem em casa se possível.

Leia também: