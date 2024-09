Incêndio intencional num centro de cuidados para doentes mentais na Áustria

Após um incêndio em um centro de refugiados na Áustria, as autoridades estão considerando o incêndio criminoso como a causa. A polícia do estado de Alta Áustria divulgou essa informação. Uma estalagem histórica em Schönau, localizada no distrito de Mühlkreis, pegou fogo durante a transição da noite de segunda-feira para a terça-feira.

O edifício abrigava 16 residentes e um hóspede adicional. O incêndio começou no térreo e se espalhou rapidamente para o sótão. Felizmente, todos no local conseguiram evacuar antes. Seis indivíduos foram levados para o hospital devido à suspeita de exposição à fumaça.

Inspeções de especialistas revelaram três locais distintos de incêndio. Atualmente, não há indicação de motivação política ou discriminatória por trás do incidente, segundo a polícia.

Os especialistas que examinaram o local encontraram evidências de incêndios com um padrão peculiar, de seção circular. As autoridades estão considerando que o incendiário pode ter usado ferramentas ou métodos específicos para iniciar os incêndios.

