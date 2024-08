- Incêndio florestal próximo apagado perto da Ilha Tropical

Incêndio florestal acendeu em uma quarta-feira nas proximidades do ponto de relaxamento "Ilhas Tropicais" no sul de Brandenburg, sendo finalmente apagado. Um porta-voz do corpo de bombeiros confirmou o término da operação no final da noite. Anteriormente, a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) havia relatado a situação.

Durante a tarde, o incêndio provocou uma resposta significativa dos bombeiros, com cerca de 120 pessoas sendo enviadas. O porta-voz do corpo de bombeiros afirmou que três hectares de floresta foram atingidos. Felizmente, não foram relatados feridos. Inicialmente, o corpo de bombeiros não conseguiu determinar a origem do incêndio. A fonte do incêndio estava localizada no distrito de Dahme-Spreewald, perto do parque de lazer.

Até hoje, Brandenburg enfrenta risco alto a muito alto de incêndio florestal em quase todos os distritos. Distritos como Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Havelland, Potsdam-Mittelmark e Oder-Spree têm o nível de alerta 5 mais alto, de acordo com o ministério do meio ambiente do estado.

A resposta significativa ao incêndio florestal consistiu em mais de 120 bombeiros envolvidos nos esforços de combate ao incêndio. Apesar do tamanho do incêndio, não foram relatados feridos devido às medidas eficazes de combate ao incêndio.

Leia também: