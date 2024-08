- Incêndio florestal avança perto da localidade de Jüterbog.

Um incêndio na floresta, anteriormente utilizado como local de treinamento, próximo a Jüterbog, em Brandenburg, expandiu-se. De acordo com as últimas informações, mais de 51 hectares foram consumidos pelo incêndio, conforme revelado por um porta-voz do corpo de bombeiros. Relatórios anteriores sugeriam que mais de doze hectares estavam em chamas.

O incêndio começou na quinta-feira às 11h40, com a causa ainda desconhecida. O chefe dos bombeiros, Rico Walentin, esperava que o incêndio se espalhasse devido à presença de munição antiga sob a superfície, o que complicaria o processo de extinção.

Na quinta-feira, um helicóptero de combate a incêndios operado pelo exército foi enviado. Um sentinela de incêndio ficará de guarda durante a noite - a situação será reavaliada pela manhã, anunciou o porta-voz.

De acordo com Walentin, o comandante do incidente, a região afetada é onde um incêndio se espalhou por cerca de 700 hectares no ano passado. Os esforços para combater o incêndio persistiram por dias. Aviões e helicópteros trabalharam incansavelmente do céu. Houve outro incidente de incêndio florestal no meio de agosto também.

