- Incendio de armazém leva a uma nuvem de fumaça proeminente na área industrial

Um incêndio em uma instalação industrial em Wettringen, localizada a noroeste de Münster, está chamando a atenção. Indicações iniciais sugerem que não houve vítimas fatais no grande incêndio na área de Steinfurt, conforme comunicado pelas autoridades à noite. Segundo o relatório, as autoridades foram notificadas do incêndio em um armazém na Siemensweg por volta das 19h10 pela brigada de bombeiros voluntários locais. Simultaneamente, os moradores locais foram informados através do sistema de alerta Nina. Imagens mostram uma grande nuvem de fumaça saindo do armazém.

Dados iniciais das autoridades sugerem que um problema elétrico dentro das instalações pode ter causado o incêndio. No entanto, não havia detalhes definitivos sobre a causa do incêndio inicialmente. "É caos aqui", disse um porta-voz da brigada de incêndio. A brigada de incêndio está no local, utilizando todos os recursos disponíveis.

