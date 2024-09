- Incêndio catastrófico da Torre Grenfell: relatório revela acusações graves

Envolto em embalagens, o reforçado e oculto Grenfell Tower em West London ergue-se rumo aos céus. Este antigo prédio residencial no distrito de North Kensington sofreu uma tragédia com a morte de 72 pessoas em um incêndio durante as primeiras horas do dia 14 de junho de 2017.

Mais de sete anos após o incêndio, um relatório investigativo apontou críticas severas às autoridades e empresas responsáveis.

"O fato simples é que todas essas mortes poderiam ter sido evitadas", declarou o presidente da investigação, Martin Moore-Bick. Esta tragédia foi um "resultado de décadas de negligência" por parte do governo central e outros órgãos responsáveis pelo uso de materiais inflamáveis nas paredes externas de edifícios altos. A principal causa foi a negligência, embora em alguns casos também tenha havido ganância.

Negligência no Grenfell Tower

O incêndio que começou no quarto andar se espalhou rapidamente pela fachada do edifício. A fachada jogou um papel fatal, como foi revelado na investigação.

A fachada foi instalada pouco antes do desastre para melhorar a aparência e a eficiência energética do torre construído em 1974. No entanto, os painéis de alumínio com núcleo de plástico eram completamente inadequados e funcionaram como combustível para o fogo.

O fogo se espalha pela fachada

Os painéis foram instalados devido a uma cadeia interminável de condutas e negligência por parte das autoridades e empresas, conforme detalhado no relatório atual. As regras de segurança contra incêndios foram interpretadas de forma flexível, os resultados dos testes foram manipulados ou distorcidos, e os alertas foram ignorados.

Consequentemente, a tragédia do dia 14 de junho de 2017 ocorreu sem obstáculos. Um refrigerador defeituoso no quarto andar acendeu um fogo que se espalhou rapidamente para a fachada.

Erros do Corpo de Bombeiros de Londres

Menos de meia hora após a primeira chamada de emergência, as chamas já haviam alcançado os andares superiores do edifício alto. Plástico derretido da fachada espalhou o fogo por toda a construção.

O Corpo de Bombeiros de Londres também é acusado de erros significativos. Eles aconselharam as pessoas a ficarem no edifício em chamas e esperarem por ajuda por um período excessivo, mesmo quando ficou claro que o fogo rapidamente engolfaria todo o edifício. Para muitos, seus apartamentos se tornaram armadilhas mortais. Alguns só puderam se despedir por meio de seus telefones celulares.

Dor, raiva e decepção

A área em torno do torre destruído agora é cercada por uma barreira de madeira, adornada com inúmeras mensagens, imagens e lembranças em vários idiomas. Inglês, árabe, espanhol, amárico - o Grenfell Tower era lar de pessoas de diversas partes do mundo.

A dor dos sobreviventes e das famílias é entrelaçada com raiva e decepção. "Pessoas que tomaram decisões colocando lucro acima da segurança das pessoas deveriam ser presas", declarou Sandra Ruiz, cuja sobrinha de 12 anos morreu no incêndio, ao jornal "The Guardian".

No entanto, a investigação de vários anos não resultou em acusações criminais. A responsabilidade de apresentar acusações contra os responsáveis agora cabe às autoridades investigativas, disse um porta-voz de sobreviventes e familiares. Não está claro se e quando isso ocorrerá. Um porta-voz da polícia anunciou que o relatório será revisado, o que pode levar até 18 meses.

Starmer se desculpa

O primeiro-ministro Keir Starmer expressou seu choque em uma declaração parlamentar após o lançamento do relatório. "Gostaria de me desculpar em nome do Estado britânico com cada um de vocês e com todas as famílias afetadas por esta tragédia: isso nunca deveria ter acontecido", declarou o político do Partido Trabalhista. A responsabilidade total deve ser assegurada, e Grenfell deve servir como guia para a segurança futura dos edifícios.

O Reino Unido também deve refletir sobre o tipo de país que deseja ser, continuou Starmer. Os moradores do Grenfell Tower - um bloco de habitação social em uma das áreas mais ricas do país - foram repetidamente negligenciados devido à sua posição social e origem. "Isso continuou surpreendentemente mesmo após o desastre", disse Starmer.

