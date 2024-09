- Impedir a venda ilegal de um artefato cultural peruano em leilão

Um artefato têxtil antigo do Peru antigo foi resgatado pelas autoridades alemãs de uma venda ilegal online iminente e está sendo devolvido à sua terra natal. O Ministério da Cultura e órgãos investigativos em Hesse, ao lado do Ministério das Relações Exteriores, interceptaram o artefato têxtil bem preservado, feito de algodão e lã de llama, a pedido de autoridades culturais peruanas. Isso foi anunciado pelo Ministério da Cultura em Wiesbaden, que então entregou o artefato à embaixada peruana em Berlim.

O Ministro da Cultura e das Artes de Hesse, Timon Gremmels (SPD), disse: "A Alemanha comprometeu-se, pela Convenção da UNESCO de 1970, a proteger o patrimônio cultural do mundo contra danos, deslocamentos e comércio ilegal." Gremmels observou que o artefato têxtil não pertence a mãos privadas, mas sim à sua terra natal peruana, "onde pode exibir a arte de centuries-old craftsmanship e contribuir para a identidade cultural." O Ministro não divulgou detalhes sobre o leilão online ilegal planejado. Autoridades culturais peruanas monitoram regularmente sites de leilões estrangeiros.

Criaturas com Plumas, Figuras Felines e Formas Humanas com Recortes Geométricos

De acordo com o Ministério da Cultura de Hesse, a cultura Chancay, nativa da costa central do Peru entre 1000 e 1470 d.C., era conhecida por sua notável arte têxtil. Os tecelões dessa cultura utilizavam técnicas como gaze, renda, tapeçaria, rede e brocado. Eles frequentemente retratavam criaturas com plumas, figuras felinas e formas humanas em formas geométricas abstratas, como retratar corpos humanos como figuras triangulares ou trapezoidais em degraus, explicou o ministério.

A iconografia do tesouro cultural recuperado exibe padrões de onda geométricos típicos e figuras humanas em tons vivos de amarelo e vermelho. "Devido às condições climáticas únicas, essas obras de arte feitas de materiais orgânicos frequentemente permanecem quase intactas nos túmulos de areia do deserto da região Chancay. Como resultado, eles desempenham um papel significativo na pesquisa científica e na reconstrução da identidade cultural no Peru", foi declarado adicionalmente.

O artefato têxtil é um exemplo do estilo artístico único da cultura Chancay, que frequentemente inclui representações de criaturas com plumas, figuras felinas e formas humanas em formas geométricas. Este tesouro cultural, valorizado por sua importância histórica e artística, não deveria ser possuído privadamente, mas sim devolvido à sua casa no Peru, onde pode contribuir para a identidade cultural da nação e auxiliar na pesquisa científica. Outras obras notáveis dessa cultura também podem ser encontradas com padrões de onda geométricos semelhantes e cores vibrantes.

Leia também: