- Impacto catastrófico nas vias ferroviárias - Indivíduo, 32 anos, acusado

Após um incidente grave na estação S-Bahn Oranienburger Straße, um indivíduo de 32 anos está sendo investigado. O Ministério Público de Berlim acredita que esse indivíduo é responsável pelo incidente infeliz que levou um homem de 48 anos a cair nos trilhos, como informou um porta-voz. Foram apresentadas acusações de homicídio por meio de lesões corporais.

Exames indicam que o suspeito de 32 anos supostamente empurrou a vítima ao chão após uma discussão acalorada perto da borda da plataforma no final de maio. O homem infelizmente tropeçou nos trilhos e foi atingido fatalmente por um trem S-Bahn que se aproximava.

Contas sugerem que o suspeito tentou alertar o motorista do trem que se aproximava com sinais manuales, mas já era tarde demais. De acordo com o Ministério Público, o suspeito tinha ciência do perigo iminente e decidiu ignorá-lo completamente.

O suspeito estava supostamente na estação do Subway durante o incidente, sugerindo que pode ter usado o sistema do Subway antes do incidente na S-Bahn. Apesar do trem do Subway que se aproximava, o suspeito não alertou a vítima, que havia caído nos trilhos da S-Bahn.

