Imitadores de Elvis e peixes: Os Seattle Kraken vencem os Las Vegas Golden Knights e ganham o festivo Clássico de inverno da NHL

Para o Kraken, a mais nova franquia da liga, o Clássico de inverno era uma oportunidade de se testar em um dos maiores palcos do esporte, e eles envolveram seus tentáculos em torno do jogo, espremendo toda a vida dele e obtendo uma confortável vitória por 3 a 0 sobre o atual campeão da Copa Stanley.

Como sempre, o Clássico de inverno transformou-se numa celebração festiva do hóquei no gelo, com a presença de mais de 47.000 adeptos e com tudo, desde um navio virado pelos tentáculos de um kraken no meio do campo a peixeiros que atiravam peixes uns aos outros enquanto os jogadores passavam entre eles, bem como os imitadores de Elvis.

No rinque, Eeli Tolvanen marcou um gol e deu uma assistência para o Kraken, enquanto Will Borgen e Yanni Gourde marcaram um gol cada.

O guarda-redes dos Kraken, Joey Daccord, teve uma atuação digna de um MVP, fazendo 35 defesas para o primeiro shutout na história do Clássico de inverno e o quinto no total dos 39 jogos ao ar livre da NHL desde 2003.

"Foi um dia especial para todos - para a nossa equipa, para a cidade, para o hóquei", disse Daccord depois, de acordo com a NHL.

"Hoje foi um dia incrível e estou muito grato por ter feito parte dele. ... Foi algo que nunca vou esquecer e provavelmente um dos dias mais legais da minha vida", acrescentou Daccord.

Os Kraken ganharam cinco jogos consecutivos e estão numa série de nove pontos, um recorde da franquia, e estão a um ponto do segundo lugar de wild card para os playoffs da Stanley Cup, continuando a sua reviravolta após um início de época dececionante.

"Não se pode comparar com os playoffs de hóquei, mas, em termos de eventos desportivos, foi fantástico... só a energia no estádio durante todo o jogo de hóquei", disse o treinador principal do Kraken, Dave Hakstol, aos jornalistas após o jogo.

"Obviamente, tivemos um bom começo e isso continuou a alimentá-lo, mas apenas o espetáculo e a sensação do evento em si foram excelentes."

Embora os Knights permaneçam no topo da Conferência Oeste, empatados com o Vancouver Canucks e o Colorado Avalanche, esta derrota foi a quinta em seis jogos e prolongou a sua queda a meio da época.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com