Imediatamente, fiquem com taxas de juros fixas elevadas.

Com a diminuição das taxas de juro, os indivíduos investidos notam inicialmente o impacto em suas contas poupança. Para aqueles que procuram bons retornos em um prazo médio a longo prazo, os depósitos a prazo fixo podem ser uma boa escolha. Os detalhes sobre o que procurar são compartilhados por Max Herbst da FMH consultoria financeira.

Após a inflação persistente na zona do euro, o Banco Central Europeu (BCE) vem revisando regularmente as taxas de juro desde meados de 2022. Com esses efeitos sendo sentidos e a inflação se estabilizando gradualmente, o BCE volta a estar sob os holofotes.

Analistas preveem que o BCE fará sucessivas modificações nas taxas de juro para baixo nesta semana. Outras quedas são altamente prováveis no outono.

O desenvolvimento positivo para a economia alemã em declínio é bem-vindo. No entanto, os poupadores podem assistir a esses desenvolvimentos com preocupação. Após as reduções nas taxas de juro anteriores em junho e julho deste ano, ficou claro que os bancos com taxas de juro superiores para poupança passaram rapidamente as taxas mais baixas para seus clientes. Do ponto de vista dos bancos, isso é razoável: eles recebem menos juros sobre os fundos dos clientes mantidos no BCE, mas querem manter os lucros e, portanto, reduzem os juros que pagam aos seus clientes proporcionalmente.

Portanto, é razoável esperar novas e significativas quedas nas taxas de juro para poupança nas próximas semanas. Alguns bancos já instituiu reduções nas taxas há cerca de três semanas, em antecipação à medida do BCE: isso foi especialmente evidente nas garantias de taxas de juro reduzidas.

Enquanto alguns instituições ainda podem oferecer taxas de juro para poupança de 3,75 por cento ou mais no momento, pode-se supor que os novos clientes terão que se contentar com 3,50 por cento e aceitar taxas cada vez mais baixas com cada corte na taxa de juro básica do BCE.

Os poupadores que valorizam a estabilidade e os retornos devem considerar trancar suas economias por um certo período em uma conta de depósito a prazo fixo. A vantagem é que a taxa acordada no início vale pelo prazo do termo, como um, dois, três ou mesmo cinco anos. A desvantagem é que o cliente não pode acessar seu dinheiro durante esse período. Para ainda garantir certo grau de acessibilidade e liquidez, é aconselhável dispersar a quantia investida desejada em várias contas com prazos variados.

Depósitos a prazo fixo: quais os prazos ideais?

Antes de decidir o prazo adequado, é importante considerar primeiro os seguintes fatores:

Por quanto tempo posso ou quero ficar sem meu dinheiro?

Quão importante é o maior retorno possível?

E qual banco em qual país confio o suficiente para manter meu dinheiro por cinco anos ou mais?

As respostas a essas perguntas interagem da seguinte maneira.

Por exemplo, imagine uma mulher na casa dos 50 anos querendo investir dinheiro com segurança para a aposentadoria. Nesse cenário, um prazo de investimento de cinco a dez anos seria digno de consideração. No entanto, mesmo aqueles que se comprometem por esse prazo, buscando a maior garantia de depósito possível, só receberão três a 3,15 por cento dos provedores superiores.

Maiores retornos estão disponíveis em outros países da UE. No entanto, mesmo como um europeu dedicado, deve-se considerar se está disposto a transferir suas economias para a Itália ou Estônia por uma década e confiar na garantia de depósito desses países.

Os melhores negócios na situação atual são provavelmente os depósitos a prazo fixo dos bancos europeus com prazos até três anos. Dependendo de suas necessidades de segurança, pode-se encontrar bancos que oferecem seguro de depósito alemão estendido (e, consequentemente, ilimitado) e aqueles que oferecem apenas o mínimo legalmente exigido, cobrindo até 100.000 euros em caso de falência do banco. Dependendo de suas necessidades de segurança, taxas de juro anuais entre cerca de 3,5 e 3 por cento podem ser alcançadas.

Há também uma forma única de seguro de depósito: Aqueles que usam a comparação de depósitos fixos da FMH encontrarão o provedor "Freedom24" no topo com um prazo de doze meses. Ele oferece taxas de juro excepcionais, mas limita o seguro de depósito estatutário a um máximo de 90 por cento do investimento e também limita a quantia a 20.000 euros. Aqueles que buscam as taxas de juro mais altas podem obter ganhos impressionantes aqui, mas devem estar cientes do risco.

Por outro lado, aqueles que desejam excelentes taxas de juro e seguro de depósito alemão estendido para um ano devem considerar as ofertas do Grenke Bank (3,35 por cento). Ele recentemente entrou no mercado de depósitos fixos e visa concorrer no topo.

Em geral: Aqueles que procuram taxas de juro altas devem agir rapidamente, já que as condições dos depósitos fixos estão constantemente piorando - e cada corte na taxa de juro a faz piorar ainda mais.

A média dos Top-53-bancos está atualmente em apenas 2,68 por cento para um ano. Ofertas de mais de 3,25 por cento já são dignas de consideração, antes que não estejam mais disponíveis.

Max Herbst é o proprietário da FMH-Finanzberatung, que vem fornecendo informações independentes sobre taxas de juro desde 1986.

