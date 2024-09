Ilha Japonesa sem restrições sem espécies de predadores introduzidas

Originalmente, as espécies de mangusto foram introduzidas nas ilhas Amami Oshima há cerca de meio século com a intenção de controlar as populações de serpentes prejudiciais. No entanto, as autoridades subestimaram a natureza noturna dessas serpentes, o que fez com que os mangustos acabassem decimando a população dos coelhos localmente ameaçados de extinção em vez disso. Como consequência, a ilha agora declarou oficialmente a libertação desses mangustos invasores.

Durante a década de 70, cerca de 30 mangustos foram soltos em Amami Oshima, reconhecida como Patrimônio Mundial da UNESCO. O objetivo principal era controlar a serpente Habu, uma víbora venenosa de fosseta, e sua população. Infelizmente, acabou se revelando que os mangustos eram mais ativos durante o dia, enquanto as serpentes prosperavam na cobertura da noite.

Como resultado, em vez de se concentrar nas serpentes, os mangustos escolheram se banquetear nos coelhos de Amami, uma espécie criticamente ameaçada que só podia ser encontrada em Amami Oshima e outra ilha isolada. Como consequência, a população de coelhos diminuiu, enquanto a população de mangustos explodiu para mais de 10.000 no início do milênio.

Esforços de Erradicação de Mangustos

Eventualmente, o governo decidiu enfrentar o problema dos mangustos e começou a usar cães de rastreio treinados. Recentemente, os oficiais declararam a ilha livre de mangustos - quase 25 anos depois que a guerra contra os predadores começou e quase 50 anos depois de sua introdução na ilha.

De acordo com os registros, mais de 37.000 espécies invasoras foram identificadas globalmente, com cada uma causando perdas financeiras em excesso de $400 bilhões anualmente.

A proteção dos coelhos de Amami, uma espécie localmente ameaçada, tornou-se uma preocupação premente devido ao impacto dos mangustos em sua população. Para abordar isso, o governo iniciou um plano para a erradicação de mangustos em Amami Oshima.

